梅姨曾飾同角色 薛娜不在意比較

劇中坦雅（左起）、唐娜與蘿西在學生時代組成少女演唱團體，從年輕唱到老。

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中國時報
報導（馬尼拉傳真）
電影版的唐娜由梅莉史翠普（中）演出，與演出劇場版唐娜的薛娜懷特長得滿相似。
薛娜懷特飾演女主角唐娜，遇上3位前男友同時找上門相當錯愕。（取材自臉書）

音樂劇《媽媽咪呀！》以希臘小島的民宿女主人「唐娜」和女兒「蘇菲」為主角，電影版唐娜由影后梅莉史翠普（Meryl Streep，梅姨）主演，在音樂劇飾演唐娜的薛娜懷特（Shona White）不怕比較也毫無壓力：「如果有人拿我跟梅莉史翠普比較，我真的不在意！」

薛娜說，音樂劇早在1999年於倫敦西區首演，電影是2008年才推出，劇中與唐娜組成「發電機」三重唱的兩名姊妹淘「坦雅」、「蘿西」，分別由海倫安卡（Helen Anker）和妮姬史威福特（Nicky Swift）飾演。3人因工作結為好友，海倫說：「我們像家人一樣，這當然對演出有幫助。」妮姬算算1周有6天要表演，「我們常在一起練唱，沒表演時私下也會。」

集ABBA樂團23首曲目

喉嚨保養很重要，戲分吃重的薛娜靠休息維持聲音狀態：「我喝很多水跟蜂蜜。」海倫說聲帶其實是肌肉：「所以要適時地休息。」《媽媽咪呀！》集結瑞典ABBA合唱團23首曲目，每首都是經典，妮姬最喜歡唐娜與哈利合唱的〈Our Last Summer〉；海倫跟男孩們一起唱的〈Does Your Mother Know〉讓她百唱不膩：「跟一群小鮮肉一起跳舞，讓我很興奮，完全不會無聊！」薛娜特愛〈Super Trouper〉跟〈Dancing Queen〉。

演唱〈Dancing Queen〉與〈Mamma Mia〉少說上千次，薛娜笑說：「對我們來說每天依舊是不同表演，不同觀眾帶給我們不同活力，這是世界上最好的工作！」

《媽媽咪呀！》11月30日起至12月2日在國立體育大學體育館演出，購票請洽寬宏售票系統。

(中國時報)

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