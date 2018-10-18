2018年10月18日 04:11 中國時報 陳張眾 報導

me ISSEY MIYAKE花環手提褶包，8600元。（君梵提供）

1.模特穿ISSEY MIYAKE象牙白冬雪羽絨短外套5萬6300元、象牙白晨鳴無袖大衣6萬1300元、淺米色基本APOC1直筒褲2萬800元、象牙白獸羽毛海袖套2萬300元。（君梵提供）

BAO BAO ISSEY MIYAKE藝術透光經典包（上）2萬5600元，藝術透光Mini手拿包（右）1萬3200元。（君梵提供）

2.模特穿PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE立體派色塊拼接西裝式大衣2萬9300元、色塊拼接高領長袖上衣1萬7300元、立體派直筒長褲1萬7300元，背BAO BAO ISSEY MIYAKE白色球型包3萬5600元。（君梵提供）

3.模特穿ISSEY MIYAKE MEN黃色基礎APOC長袖上衣1萬9300元、深綠色雙調毛織翻領外套5萬6300元、深綠色雙調毛織直筒褲4萬800元、黑色微風塔夫連帽大衣6萬1300元。（君梵提供）

4.模特穿HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE海軍藍色曲紋鏡像長版和服大衣3萬8300元、青銅色高領拉鍊長袖上衣1萬1800元、卡其綠色皺褶下身劍道褲1萬4300元。（君梵提供）

日本設計師三宅一生擅長透過觀察，悟出自己的獨到時尚「褶」學，而引進其同名品牌的台灣君梵，昨（17）日集結旗下包含ISSEY MIYAKE、ISSEY MIYAKE MEN、me ISSEY MIYAKE、BAO BAO ISSEY MIYAKE等8個支線，以「一生色彩‧樂動於衷」為題，於台北遠企購物中心天碟廣場展開一場別出心裁的感官饗宴。

摩擦聲融入音樂創作

在音樂人FAN的引領下，自活動主題核心「觀察」下手，將ISSEY MIYAKE商品拉鍊、釦環和布料摩擦所發出的各類聲響，融入由吉他、鼓及電貝斯鋪陳的迷幻氛圍中，以最自然、有機的手法，詮釋設計師眼中多彩繽紛的世界。

從自然觀察反思暖化

2018秋冬，ISSEY MIYAKE女裝從大自然的觀察出發，反思地球暖化對世人的影響。現任品牌創意總監宮前義之，於既有「蒸氣延展」技術中升級，採用羊毛混紡的方式創造出「鷲鷹蒸延」、「鷹羽蒸延」等面料，呈現針織般的溫暖觸感。PLEATS PLEASE ISSEY MIYAKE則以顏色及形狀的對比為靈感，藉強烈的色塊拼接，表現出女性纖細卻大膽的一面。而ISSEY MIYAKE MEN和HOMME PLISSE ISSEY MIYAKE，分別探詢城市與古蹟，結合日本服飾的自在輪廓，賦予傳統印染技法，勾勒出男人和諧瀟灑的陽剛氣質。

(中國時報)