比漾廣場精彩蛻變 體驗時髦歐風

2018年10月18日 04:11 中國時報 郭家崴 報導

比漾廣場LG CordZero A9無線吸塵器，原價2萬3900元、特價1萬8900元；比漾卡友加碼贈1000元比漾禮券。（比漾廣場提供）

比漾廣場東妮Tonia Nicole波蘭御藏60D羽絨冬被，原價1萬7960元、特價8980元。（比漾廣場提供）

比漾廣場益康屋KUHN RIKON休閒鍋HOTPAN藍寶紫2L，原價1萬900元、特價6999元。（比漾廣場提供）

比漾廣場飛利浦Saeco頂級全自動義式咖啡機，原價12萬9000元、特價9萬4900元。（比漾廣場提供）

比漾廣場3F兒童歡樂天地在中庭設有幼兒探索公園，有可愛造型溜滑梯和造型小木屋，讓親子共享美好時光。（蘇蔓攝）

比漾廣場5F Beyond Home有10處吧台，其中飛利浦Saeco全新概念吧檯陳列咖啡機，供消費者駐足、品嘗咖啡。（蘇蔓攝）

百貨商場不再只是提供購物需求，更是一種美好有趣的生活享受。比漾廣場今（18日）起至11月12日展開周年慶，全館指定單櫃滿2000送200，堪稱全台門檻最親民，上月完成改裝的3F兒童歡樂天地、5F Beyond Home，調整與新進超過60個童裝、生活家電、床寢、鍋具、男裝品牌，比漾廣場董事長潘慧珍表示：「不只是空間的改裝、新商品的引進，我們更重視消費者的體驗。」

秉持「人文、經典、好生活」理念，比漾廣場去年啟動3年改裝計畫，潘慧珍認為商場「改革不走回頭路，改變才會一直向前」，持續往社區中心的目標邁進，對比漾廣場來說「2017年是蛻變的開始、2018年是精彩的一年、2019年會大放光彩！」

全館滿2000送200

這次3F至5F大改裝耗資數千萬元，天花板、地板、管線、消防全翻新，5F以黑白拼接出歐風的街道，拆掉舊有的玻璃欄杆改為歐式鏤空的欄杆，讓人耳目一新；更引進多家全新體驗店型，如益康屋鍋具、飛利浦全新體驗店、京瓷名店、東妮寢具複合店、Howin home、1929─比得兔寢具選物店、城市家居家具選物店以及Vitamix複合店等時尚居家、智慧家電、經典男裝品牌；11月16日將成立Home學堂，融合廚藝講座、生活手作、親子互動、人文展覽、私廚體驗課程等。3F則新增ROOTS kids、PIPPY、mamatomo、ELLE、BTIS、Le Deers等童裝，以及旗艦型玩具店Funbox。

比漾廣場董事總經理周寶文說，Beyond Home以家的概念出發規畫設計，緊扣社區中心的訴求。當顧客走在時髦的街道上，鄰近的每個櫃位就像是一個家，轉個彎就走進家裡；家中的吧檯可喝杯咖啡、或果汁，全面的體驗行銷，增加消費者的認同感，也讓進駐的品牌很有共鳴。他說有不少業者相當用心，像是有男裝增設黑膠唱片牆壁或一排座椅，營造舒適和休憩空間，1929還自烘咖啡豆免費請客人喝。

姚旭燈畫展 獨家舉辦

3F、5F全新登場後，10月至今來客較去年增1成；明年第1季4F會有喜樂時代影城開幕，將導入「巨幕微影廳」，13廳各約30席，搭配法拉利等級的手工皮椅。周寶文表示，未來1F至3F會是女生愛逛的百貨，4F、5F是娛樂和Home的空間；期許在現有40至60歲主力客群，與增加最多的30至39歲客層外，未來能吸引更多20至29歲的族群。

此外，10月20日至30日還邀來旅日膠彩畫大師姚旭燈在4F中庭獨家舉辦「絕代丹青特展」，展出31幅全新創作；11月1日至12日接著舉辦年度必逛的「金門物產展」，預估今年周慶會有逾50萬來客，整體業績上看4億元、較去年增6％。

(中國時報)