會員首日滿3萬 最高享22％回饋

比漾廣場ESTEE LAUDER啟動年輕雙天后保養組，價值9313元、特價6500元，消費還可享9折，限量30組。（比漾廣場提供）

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中國時報
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比漾廣場SK-II青春面膜組，買青春露230ml送青春敷面膜4片，特價5292元，限量100組。（比漾廣場提供）
比漾廣場Beautybar LANEIGE睡美人保溼發燒組，價值2936元、特價1650元。（比漾廣場提供）
18日至21日持比漾會員卡過卡+全館不限金額發票，送2016全國名米產地賽總冠軍「鹿鳴冠軍米」，每卡限領1份，限量3000份。（比漾廣場提供）

比漾廣場周年慶首波今起至31日全館7折起、化妝品9折起加滿額贈，今年因天氣提早轉涼，讓更多人加快腳步為換季做準備，帶動美妝預購會業績較去年成長15％。從首次參與周慶的自營美妝Beautybar benefit、SK-II、蘭蔻、資生堂、迪奧、植村秀等品牌熱銷商品可看出經典和基礎保養品成長力道最強。

周慶期間全館指定單櫃滿2000送200，大家電／施舒雅／珠寶區／萬寶龍當日累刷滿萬送千；台新比漾聯名卡兼具會員卡、信用卡、悠遊卡、停車卡，刷卡購物同時享有會員積點及周末現金回饋，首4日持台新比漾聯名卡加碼6重好禮最划算。

包括比漾聯名卡加碼禮和台新銀行獨家加碼都是當日累滿5000限量加贈100；還有十大銀行加碼禮、化妝品區／香氛加碼禮、比漾卡友滿額禮、比漾卡友尊寵禮。其中，最搶手的是會員當日單筆滿3萬元限量兌換大同電鍋6人份、滿30萬元限量兌換dyson V10 Absolute無線吸塵器；綜合多重好康，首日滿3萬最高可享22％回饋。

(中國時報)

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