氣溫降銷量升 頂級寢具下殺3折

2018年10月18日 04:11 中國時報 吳娮翎 報導

Tonia Nicole東妮寢飾蠶絲加純棉緹花床組戀戀雪城，原價3萬7600元，特價1萬8800元，可再享好禮4選1。（寬庭提供）

VALERON 原裝進口logo雙人床組，原裝進口logo雙人4件式床組，原價1萬5600元，特價7800元。（日比家族提供）

WENTEX Sanderson新品，延禧攻略宮廷風特價9800元，送100%羊毛冬被。（日比家族提供）

Charisma月映璀璨義大利進口100％頂級埃及棉色織緹花床組，原價5萬7500元，特價4萬6000元，可再享好禮4選1。（Charisma提供）

百貨迎周慶，加上氣溫驟降，床寢買氣一掃近年陰霾，銷售持續升溫，尤其這波不少寢具下殺到3折起，消費者可趁優惠趁機補貨。

精品寢具萬元以內到手

「寬庭」周慶推出買1搭1加冬被超值限量，華爾天使紗秋冬印花新款搭配款精梳棉刺繡款共2套，加上日本進口羽絨冬被，雙人組3萬6800元，下殺近3折；蒂凡內義大利華爾天使紗埃及Giza超長纖細棉印花床組搭配阿波羅精梳棉緹花拼接床組、蠶絲冬被或匈牙利羽絨冬被，雙人9件組原價8萬5430起，超值價3萬1600元起，訴求下殺3折起。

「日比家族」旗下品牌原裝進口寢飾6折起，再推精品寢具萬元以下入門款，另有組合商品3折起；新品則顛覆傳統寢具，推出全新「數位印染」科技，透過電腦噴墨印染的技術，讓織品突破16色的限制，採用4色（紅、黃、青、黑）加上專色的套色配置，可印出1670萬種顏色，在視覺上呈現出更大氣磅礡的華麗效果。

新品吹《延禧》優雅風

東妮寢飾消費滿1萬元現抵1000元，並訴求折扣下殺5折起，天絲床組兩套原價1萬5960元，特價兩套1萬1000元。秋冬新品搭上宮廷劇《延禧攻略》熱，調和「高級灰」色調，搭配上藍綠色階運用，呈現一股優雅、知性的氛圍，品牌發現家居空間色彩運用上，低彩度的色調，視覺上較舒緩、舒壓，漸受消費者青睞，透過寢具色彩改變，打造莫蘭迪家居空間。

全家福總經理婁彥傑表示，東妮寢飾因應台灣氣候，推出以100％萊賽爾（Tencel天絲R）印花床組，擁有高呼吸性、舒涼觸感，周慶開跑至今已有10％以上的成長，另外La mode秋冬也首度與法國繪本麗莎和卡斯柏推出聯名床組，預計東妮寢飾、La mode、Charisma今年能持續有10％以上的成長。

(中國時報)