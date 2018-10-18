NISSAN KICKS亮相 科技時尚兼具

2018年10月18日 04:11 中國時報 陳大任 報導

平底造型方向盤，握起來有開跑車的Fu。（陳大任攝）

X-MEDIA III全平面智慧影音系統質感高。（陳大任攝）

前座中央扶手內具備無線充電功能。（陳大任攝）

座艙採取TWO TONE雙色時尚設計。（陳大任攝）

後座乘坐空間舒適，腿部支撐性佳。（陳大任攝）

試駕車配備KICKS ID運動化套件，從車頭、車側延伸到車尾都有造型下護板，尾門上還有小尾翼。（陳大任攝）

SUV運動休旅車市持續發燒，快速成長的小型SUV成為兵家必爭之地。裕隆日產將在11月發表NISSAN KICKS，昨（17日）搶先舉辦媒體試駕，兼具時尚外型與豐富的科技配備，將是年底車市最亮眼的新面孔。外界預期入門款售價將壓在70萬元以下。

小型SUV有著房車操控性，高底盤、五門設計更讓空間運用的機能性大幅提高，加上近年流行小排量引擎，兼具環保與節能優點。國內競爭產品包括HONDA HR-V、TOYOTA C-HR、Luxgen U5、SUZUKI VITARA及MAZDA CX-3，但都已上市一段時日，NISSAN KICKS則是全新車款。

NISSAN KICKS是由NISSAN巴西里約設計中心操刀，外型及內裝鋪陳都充滿南美洲的熱情與活力，主動式LED魚眼頭燈炯炯有神，側面看去相當立體，它還可辨識對向來車的頭尾燈，偵測周遭亮度自動切換遠/近光燈，提升安全性。

1.5L引擎有124hp/15kgm最大動力，搭配第五代X-CVT無段變速系統，17.3km/L油耗表現為同級車最佳，實際開起來的感受很順暢，整體印象比較像是班級裡常見的模範生。它更吸引我的是ATC主動循跡過彎輔助功能，在車輛過彎幅度過大時會啟動，能透過引擎主動煞車及VDC系統來優化過彎的循跡性，數位儀表也會同步顯示，安全看得見。

NISSAN KICKS已於13日展開預售，有時尚、豪華及智行旗艦版3款，預售價72.5、77.5、80.5萬元，預售期間享最高價值超過7萬元優惠，包含飛利浦美好生活組、智行車聯系統，還享有以優惠價5000元加購價值1.5萬元的魅力雙色套件。

(中國時報)