2018年10月18日 04:11 中國時報 攝影、文／林國彰

浙江杭州。2018。中國扇博物館。

浙江衢州。2018。根宮佛國。

浙江寧波。2018。老外灘。

故事總在旅行結束後開始。 照片總是見獵心喜後遺忘。 錢塘遇見了什麼？ 詩畫浙江何所有？

煙柳畫橋有人家，魚米絲綢水之鄉，在浙江，在異托邦。

浙江原來是折江，曲折的錢塘江，之字東流，接運河、納百川、通大海，豐饒出一個人文富庶的江南。

地理的江南泛指長江以南。歷史的江南源自吳越。文化的江南，寄予吳言儂語、琴棋書畫、園林亭閣、曲橋迴廊、疊石碑刻、戲曲扇舞、畫舫遊船，與乎佛儒道。

想像江南：是乾隆下江南建文瀾閣，珍藏四庫全書的藏書樓；是弘一法師愛上西湖清茶淡水的寧靜，出家為僧地；是林俊傑唱江南，風到這裡就是黏，黏住過客的思念，雨到這裡纏成線，纏著我們流連人世間。

八月晴雨相約，情繫錢塘，遊杭州、烏鎮、寧波與衢州。觀絲茶瓷陶作，跨拱墅橋河街，懷想白居易、蘇東坡今何在？昔人已去，都說江南好，風景舊曾諳。蘇堤還在，蘇東坡詩曰：人間有味是清歡。真的耶？

現實江南：杭州綠楊柳，錢塘外天堂，樓外樓，西湖冷，幾人舟渡雷鋒塔，許仙有情，煙波真也如蛇。烏鎮夜雨濛濛，船搖櫓，波光遠，老文青酌酒吟詩，木心當枕水上眠，歲月似水年華。寧波老外灘，煮沸三江水，夜不孤獨，氣球圓了小孩夢想。衢州水亭門外，城樓點燈來唱戲。傳統文化在儒學，再傳承下一輪盛世。南孔聖地，衢州有禮，講的是孔氏南宗家廟，之乎者也，小學童讀論語，不忒，不亦悅乎。錢江源頭在開化，體驗根宮佛國的根雕之美，醉根之意不在醉，在佛在禪在無。

八月潮湧，如果錢塘遇見秋，當如蘇東坡詠讚的錢塘秋潮：「八月十八潮，壯觀天下無。」時不逢辰，歷史的場景落空，潮起錢江，卻無緣錢塘潮，真是興盡而返。

故事？白牆黑瓦是新歡，就在錢塘行旅圖中，披頭巾，乘船御風，任湖水雲湧。起初陌生、相遇、熟識、分手、道別，然後微信，賴，在臉書輪迴。

(中國時報)