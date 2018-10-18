2018年10月18日 04:11 中國時報 高靜芬

我的目光深情而專注，我的心頭有小鹿亂撞，我的手緊張得微微顫抖。呃，請別誤會我在談戀愛，我只是用土鍋煮了一鍋飯，燜好之後正要掀蓋。

自從多年前在料亭初嘗土鍋飯，便為鍋裡那粒粒分明、白裡透亮、飽滿香甜、黏度溼度彈性恰好的米飯傾心不已。然一直要到數月前報名繳費參加體驗活動，跟美食作家游惠玲學了之後，才將傾心化為行動，網購了一只日式菊花土鍋，開始煮起帶著老派風格的土鍋飯。

啟用新土鍋，得先開鍋；開完鍋，購買新米去。對於米，向來勇於嘗新，市面上的品牌包裝米如宜蘭小間米、陳協和青秧米、邱垂昌總統米、花蓮富麗米、台東稻鴨米、大地香米等等都試過。此番來到賣場，習慣性地往架上掃瞄新貨，發現了林龍星冠軍米，拿起一包細讀，得知品種為高雄139號，這款米的心腹白較多，被稱為「醜美人」，但睜大眼睛往包裝裡瞧，哎呀醜美人變大美人啦，不僅心腹白少，且剔透如白玉，可見種植者的用心，遂買回一試。

拆開包裝，舀了2杯新米倒入不鏽鋼盆，以過濾水快速淘洗二回（去除雜質），倒入瀝水籃瀝乾後，將米移進土鍋，加入2.2杯過濾水，浸泡30分鐘，讓米粒吸足水分（此時米粒從透明白漸漸變成石膏白）。

接下來，將土鍋蓋上鍋蓋，端到爐上，與瓦斯爐進行直火對決：先開大火煮20分鐘，讓水迅速滾沸，好讓米的澱粉有足夠時間在高溫裡糊化，也就是從β化轉為α化（請傾聽鍋內米湯隆隆翻滾聲）；之後，轉小火煮5分鐘（請觀看蓋孔噗噗冒泡狀），熄火，燜30分鐘後，掀開鍋蓋（請秒速欣賞表層米飯一粒粒立正站好之英姿），以飯杓撥鬆米飯，讓水氣散逸，再將鍋蓋內面的水氣擦乾（以免滴到米飯），蓋上鍋蓋，續燜5分鐘即可。

大功告成，米粒已浴火成鳳凰，掀蓋盛了一碗細細品嘗，嗯，晶瑩豐馥圓融，色香味提升好幾級，比電鍋煮的好吃得太多了。我想，可以手控火力，興許是土鍋完勝電鍋的主因，但手控就有戲了，這回的小火不巧小了些，下回的大火不慎大了點，皆使口感有所不同，或較溼較黏嚼來略似山藥，或較爽較Q喫來微若柿乾，雖說穩定度遜於電鍋，可這些大關節小細節裡的魔鬼與天使所帶來的口感驚喜，正是令人怦然心動之處啊。

煮了幾次土鍋飯下來，漸漸有個疑惑：為何同一鍋米飯，飯粒有軟有硬？後來想通了：原來，熄火後，水氣沉至底層，先燜再撥鬆，底層的米飯因燜時吸收了水氣而變得比上層的軟；反之，若先掀蓋撥鬆，讓底層的水氣散出後再燜，上下層米飯的軟硬度便能一致。故，我反其道而行，熄火後，先掀蓋快速撥鬆再燜，如此處理之後，米飯的軟硬度果然是我比較甲意的。

「不必多花錢，同樣的米，只要用心烹煮，米飯就會變得更好吃；生活何嘗不是如此呢，同樣的日子，誰能用心去過，誰的日子就有滋有味。」就這樣，當爐灶嘟嘟烹煮土鍋飯的畫面成為廚房裡的風景時，我也在筆記本寫下這段話。

傍晚時分，炊煙裊裊，洗米開火煮起土鍋飯，這次讓大火多煮了三分鐘，盼能復刻昔日父親以煤球煮飯時，鍋底出現的焦香鍋巴。思念的味道能否重現？掀鍋瞬間，我的心跳不禁噗通噗通加速了起來……。

(中國時報)