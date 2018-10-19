86系組招生掛蛋！頂大碩博士班招嘸人

2018年10月19日 04:11 中國時報 李侑珊 、 陳祐誠 ／台北報導 ／台北報導

108學年度碩博士班招生核定0人校系

教育部近日核定108學年度碩博士班招生名額，全國共113個博士班招生人數低於1人，其中37系組博士班招生名額「掛蛋」，碩士班招生員額被裁定0人則有49個系所，教育部要求招生體質不良的系所，在3年期限內調整招生情況，若未見起色，將要求關門停招。

3年沒起色 關門停招

依照教育部資料顯示，108學年度核定碩博士班招生名額，碩士班為3萬8983人，博士班則為4250人，招生名額總共計4萬3233人，此人數已扣除華梵大學與康寧大學，目前兩校正進行招生盤點及校系調整。

細究碩博士班招生人數，108學年碩士班招生名額僅0人及1人共有56個系所，其中0人有49組，1人有7組；而博士班招生名額則有113個系組招生名額為0人或1人，當中0人有37系組，1人是76系組。

人才培訓難 求職也難

至於博士班核定0人校系部分，不少校系屬於國立頂大，在台大方面包含分子科學與技術國際研究生博士學位學程、生物資訊學國際研究生等博士學位學程，另像是清華大學先進光源科技博士學位學程物理組、交通大學電機資訊國際博士學位學程等，招生人數也同樣「抱零」；而招生人數僅1人的博士班校系，則有台大心理系臨床心理學組、清大歷史研究所、清大語言學研究所以及清大人類學研究所等。

面對碩博士班招生情況不佳，教育部長葉俊榮表示，在碩博士班招生情況上，教育部長期與各部會進行協調，今年也不例外，但高等教育人才養成不易，「這不是量的問題，而是一個質的問題」，看待這項問題，需考量到求學與文憑是否符合社會需求。

郵局招考 博士全淘汰

事實上，高學歷已不再吃香，找工作備極辛苦，中華郵政近年招考，也有不少博士生報考，但錄取率偏低。例如今年招考2156個名額，共有2萬9017人報名，其中博士生有20人，僅3人通過初試，最後無人錄取。2016年招考1996個名額，15個博士考生在第一階段就全數被淘汰。

教育部高教司司長朱俊彰說，在大學博士班招生部分，教育部近來將進行嚴格管控，不只要求不得再新增博士班，也鼓勵大專校院可採取彈性措施，即招生困難的系組，博士班可改成兩年或隔年招生，但最多只能提供3年期限，今年招生人數只有0人的系組，招生名額可先不分配，若3年招生人數都是0人，教育部便會要求停招。

(中國時報)