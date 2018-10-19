鄰居嚇壞睡不著！子弒母砍頭 丟下社區1樓

2018年10月19日 04:11 中國時報 呂筱蟬 、 楊宗灝 、 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

逆倫悲劇！桃園市中壢區18日晚間發生驚悚子殺母砍頭命案，現年33歲、疑似精神異常的梁姓男子，與母親發生口角爭執後，竟持菜刀狂砍母親頭部，見媽媽氣絕後砍下頭顱，由12樓住處丟下。警方據報到場在1樓赫見頭顱，上樓緝獲拒捕的梁嫌並強制送醫，梁嫌酒測值為零；嚇壞的社區鄰居則在臉書po文「我今晚睡不著了，因在家樓下中庭…今天會做惡夢吧！」

菜刀行凶 12樓閉門與警對峙

警方調查，有詐欺、恐嚇前科的梁姓男子，平時與母親同住，昨晚7點左右，鄰居聽聞梁家傳出激烈口角爭執報警，中壢警分局自強派出所員警到場查看，赫然在1樓發現被砍得面目全非的頭顱，前往梁姓男子12樓住處時，梁嫌拒不開門，持菜刀與警方對峙。

強制送醫 不斷大喊「殺死她」

梁姓男子與警方對峙過程中，不斷大聲咆哮、罵髒話，還把屋內家具、家當往樓下丟。由於梁嫌精神狀況極度不穩定，現場警方不敢大意，通報警消前來協助破門，梁嫌則手持菜刀，對破門警消揮舞，甚至還打破玻璃割傷自己，屋內血跡斑斑。

警消破門後，警方上前踢飛梁姓男子手中菜刀，並逮捕送醫。梁嫌被銬上救護車前往醫院途中，口中不斷大喊「殺死她」，目前由中壢警方派員戒護就醫。

命案現場社區大樓管理員表示，梁嫌平時與母親同住，目前待業中，昨天晚間就聽鄰居抱怨12樓住處傳出激烈口角，協助報警，警方趕到現場後，就在1樓發現梁嫌母親頭顱。死者面部疑似被鈍刀亂砍面目全非，與頸部相連處傷口也極不平整，警方研判梁嫌疑先以菜刀砍死母親後，再砍下頭顱丟棄社區1樓。

警方在凶案現場臥室內發現梁嫌母親屍體，大量血漬噴濺慘不忍睹。警方表示，梁嫌昨晚疑似與母親發生爭執，持菜刀行凶後砍下母親頭顱，但因凶嫌送醫時神智不清，將等今日偵訊後才能釐清弒母動機；桃園市社會局表示，被害母親育有2子，凶嫌是次子，受害戶並非高風險家庭。

(中國時報)