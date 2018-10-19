薛瑞福推薦 親台派掌控美對陸事務！鷹派將領 史迪威任亞太助卿

2018年10月19日 04:11 中國時報 王嘉源

新聞分析對陸鷹派已全面掌控美國政府的國安、經濟及外交政策，白宮17日宣布川普總統提名大衛．史迪威（David R. Stilwell）為國務院負責亞太事務的助理國務卿接替董雲裳的遺缺。史迪威是退役空軍准將出身，他的出線也印證，職業外交官的決策角色弱化，川普政府在對外政策上只會更強硬。

川普對外政策將更強硬

史迪威出任亞太助卿的人事案仍待聯邦參議院確認，咸信可望輕鬆過關，讓這個負責東亞的外交要職在懸缺18個月後塵埃落定。現任國務卿蓬佩奧就具有軍人背景，史迪威亦然，反映川普對有軍事國防背景的人特別偏愛。

史迪威在美國空軍的資歷超過35年，曾任駐北京大使館武官，也曾任五角大廈聯合參謀部亞洲政治與軍事事務副主任，目前是美國印太司令部中國戰略研究小組主任，亦是夏威夷東西方中心兼任資深研究員。他會說中文及韓語，略通日語，曾在日韓飛行F-16戰機多年，對二戰期間美國飛虎隊援華的歷史也頗有研究。

傳統外交官被軍方取代

《華盛頓郵報》日前引述專家與前任官員指出，史迪威對美陸間的競爭深具戰略思維，對盟友角色與台灣獨特地位也甚為了解。而他曾在印太司令部的前身太平洋司令部任職，在對陸強硬的哈里斯司令（現為駐南韓大使）麾下擔任特助。

去年川普曾提名前國務院代理亞太助卿董雲裳真除，當時國務卿為提勒森。但董雲裳的人事案遲遲未獲參議院確認，共和黨籍聯邦參議員魯比歐尤其質疑她對陸不夠硬。今年3月提勒森被川普解職，蓬佩奧接任國務卿，董雲裳於7月退休。

台可能被推向衝突前線

據悉，史迪威的出線，與美國國防部亞太事務助理部長薛瑞福的推薦有關。專家指出，史迪威、薛瑞福及白宮國安會議亞洲事務資深主任博明等三人，應會成為很好拍檔。薛瑞福與白宮國安顧問波頓皆是「親台派」，形成了在國安、經濟、外交政策的對陸事務全由強硬派掌握的局面。台灣未來可能不自覺的被推向美陸衝突的第一線。

美國主管東亞事務的人事變動也顯示，川普上台以來，傳統外交官失勢，國務院在決策中的角色和既有職能明顯弱化。美國國務院體系中的職業外交官通常較務實，少了他們的約制，川普的個人行事作風及其倚重的「小圈子」決策模式，恐怕會變本加厲，對外政策躁進的可能性更大。

(中國時報)