根基穩固 陸自信貿易戰不會輸

2018年10月19日 04:11 中國時報 李文輝

陸美貿易戰於美國正副總統相繼發表幾近「仇陸」言論而達到高潮。然而，對於陸美貿易戰「不會輸」的信心，更隨著時間的推演而強化。

首先，在制度層面，自從1949年建政、1978年選擇改革開放，走過站起來、富起來到強起來的中國特色社會主義道路69年來，歷經文革、蘇聯解體、顏色革命等風雨飄搖，大陸在制度上加速改革開放，更加確立制度自信。

其實美國始終不認同大陸社會制度和價值觀，但至今才如此決絕制裁，無非心理作祟。因工業革命以來，始終是西方訂定遊戲規則，一下子被「中國崛起」打破，情何以堪？尤其大陸展現的強大組織和動員能力、經濟發展和外交影響力，藉由一帶一路、非洲論壇提供另一種國家發展道路選擇，豈能不芒刺在背？

其次，在經建層面，中國人民大學國際關係學院教授保建雲提到大陸不會輸的5個理由為：第一，大陸是貨物貿易第一大國；年底消費者購買力市場可能超越美國，成為全球最大消費市場。第二，大陸是製造業第一大國；是唯一能夠全部生產聯合國統計500種主要工業產品的國家。第三，大陸策略靈活、思維超前，政府執行力強。第四，大國貿易戰要速戰速決；大陸有充足時間、韌勁、耐力。第五，大陸支持夥伴穩固，擅長化敵為友。

再者，在社會層面，大陸也傾向理性自制應戰，大陸新一輪降低關稅11月將全面拉開帷幕，市場准入、智慧財產權保護等進一步措施都提前實施。一邊堅決對美國產品徵收報復性關稅，一邊擴大對外開放，面對貿易戰壓力和推力，社會大眾總體上保持冷靜，沒有搞抵制美貨、反美運動等對外衝突升級常有的反應。社會治理未因陸美關係惡化而趨向保守。主張穩住陣腳、避免「新冷戰」仍是社會輿論主流，民族主義也沒有明顯上揚。讓人注意到大陸社會對自力更生與對外開放的自覺性。

(中國時報)