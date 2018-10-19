美財政部報告 陸非貨幣操縱國

2018年10月19日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

美國財政部17日發布《國際經濟和匯率政策》匯率政策報告，未把大陸定為「貨幣操縱國」，但繼續列入觀察名單。不過，人民幣兌美元匯價昨持續下探，貶至22個月低點至一美元兌6.9411元人民幣。大陸股市也暴跌，滬指創4年新低。

報告指出，人民幣近期貶勢恐導致美陸貿易逆差加劇，美方會持續密切監控陸方外匯行為。大陸外交部回應，報告關於中國未操縱匯率的結論，符合國際社會共識。

美國財長穆努欽表示，大陸不符合美國國會制定的匯率操縱國標準。這些標準包括：與美國的貿易順差至少達200億美元，經常帳盈餘超過國內生產毛額（GDP）的3％，以及反覆干預外匯市場等。

穆努欽強調，美方會繼續監督、審查陸方的貨幣政策，對大陸欠缺貨幣透明度至表關切。其他在觀察名單中的國家包括德、日、韓、瑞士和印度。

美國總統川普多次批評大陸放任人民幣貶值，藉此獲取貿易優勢，並抵銷美對華進口商品加徵關稅的負面影響。川普也數度直接向穆努欽施壓，甚至發出指示希望財政部把大陸列為貨幣操縱國。這是川普入主白宮後，財政部第4度認定大陸未操縱匯率。

大陸外交部發言人陸慷昨回應稱，大陸曾多次重申不搞競爭性貶值，不會把人民幣匯率當成因應貿易爭端等外部擾動的工具。他說，大陸會堅定深化匯率市場化改革，深化以市場供需為基礎、參考一籃子貨幣進行調節、有管理的浮動匯率制度，保持人民幣匯率在合理均衡水準上的穩定。他並對美國喊話，希望對方尊重市場規律和客觀事實，不要把匯率問題政治化。

人民幣兌美元匯價昨持續下探，開盤不久便貶至6.9411元，創去年1月以來新低，但隨後已回穩。人民幣兌美元4月以來累計貶值幅度已達10％。大陸股市昨日續跌，滬指收挫2.9％，創4年來新低。從今年初開始，中國股市已縮水約四分之一。星期四，石油、鋼鐵、貴金屬等股票領跌，國企中石油跌幅達7％。

(中國時報)