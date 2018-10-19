新聞透視－嚴重產學落差 教部抓錯藥方

2018年10月19日 04:11 中國時報 李侑珊

高等教育普及化，反映整體社會教育水平提升，但在大學學歷做為求職必要條件的當前，碩博班文憑含金量跟著下滑，產學存在嚴重落差，在校所學難與業界連結，除就業及薪資問題外，完全看不到國家對博士人才的培育藍圖，不若國外有國家實驗室及計畫延攬支持，不僅人才留不住，國外學生也不來，削減名額難解問題，政府應提出全盤國家高階人才的培育政策。

少子化衝擊 教研工作緊縮

在高等教育系統中，碩博班相較大學部而言，目標放在取得更高知識，在追求與學術訓練過程，學科研究理應更深也更專精，然而這些受過高等學術訓練的人才，取得學位後的生涯規畫，大多陷入另一場焦慮與茫然。

台灣的大學近年深受少子化衝擊，大學教研工作機會不斷緊縮，面對國內教職不斷減少，國內取得高學歷文憑的碩博士生，如果想取得教研工作，更需要有能力與擁有海外文憑者競爭本土教研工作。

薪資條件差 大量出走海外

就在國內科研環境不斷壓縮下，更受到國內薪資條件不理想的現實問題，本土培育的高等教育人才，取得學歷後，大多擔心自己在國內教育圈或職場「卡位」，即在國內難以尋得理想工作機會，因此大量流往海外工作，而鄰近台灣的大陸與香港，因此成為不少台青與台師就業優先考量。

學歷無用論 造成惡性循環

面對國內科研與高教環境，一方面優秀人才留不住，一方面社會又瀰漫學歷無用論氛圍，投注大量金錢與時間成本在取得高學歷，畢業後卻無法獲得相當待遇，就在這樣的惡性循環下，國內碩博士班招生越來越困難，教育部卻大刀一揮，精簡高教資源，直接裁定部分碩博士班招生員額為0人，根本是抓錯藥方。

相較國外對高階人才培育，都設計有產學合作計畫，國家型計畫與實驗室也有很好的人才流通及保障機制，國內卻任由博士生單打獨鬥、自生自滅，攬才與育才難同步進行，但除教育部外，國科會及科技部彷若置身事外，國家資源沒整合挹注，要會說如何重視高教，也只是自欺欺人罷了。

(中國時報)