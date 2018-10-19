企業願給72K 8成只敢要49K

2018年10月19日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

台灣各學歷薪資調查行情表

台灣低薪環境，多花5、6年讀博士，地位卻卑微；在美打拚逾30年、5年前回台創業的正瀚生技董事長吳正邦說，因中科斥資興建營運總部暨研發中心啟用，廣徵博士人才，只要通過考核（約6個月），起薪從60K升至72K以上，日前他親自面試，8成博士只敢要49K以下，連5字頭都不敢要，讓他「很傻眼」，感嘆台灣博士生處境很可憐。

吳正邦分析，台灣人才好用，博士畢業月薪低於60K實在不合理，或許長期低薪沒自信，也可能擔憂找不到工作，看過上百份博士生履歷表期望薪資，8成都不敢填5字頭。

他感嘆說，再貴的儀器都能買，但產業升級之際，高階人才培育一刻不能停，可惜台灣最優秀的農業、生技人才，不是出國深造，就是到國外工作。

1111人力銀行統計，1年內博士生薪資約5.1萬元，仍比碩士3.8萬元高；研究單位透露，博士起薪差異大，依科系學校不同，從42K到50K都有。 yes123求職網發言人楊宗斌認為，讀博士意願低，最大關鍵在「出路」，除大學任教外，產業需要聘僱博士生比例非常低，只有生技、科技、醫護等產業較多。

1111人力銀行副總經理何啟聖說，台灣中小企業占約97％，企業主較仰賴多工型人才，最好「一人當多人用」。他說，職場「學歷」已非就業保證，「學力」才是關鍵。

不過「流浪博士」景況也令人難想像，文大哲學博士、38歲的「城市遊俠」說，招生掛蛋主因在沒有好出路。他26歲取得碩士，退伍後再花6年攻博士。當時校長就曾以出生率試算，告知學生高教將面臨「寒冬」，沒想到寒冬來得這麼快，畢業後母校教師已「遇缺不補」。

「城市遊俠」說，當幾年「流浪博士」已死心，曾在餐飲業打工，也不惜「以身試藥」任藥物實驗員，1周試驗療程進帳1萬元，基本生活勉強維持；現找到辦公室清潔工作，打掃完就可下班，日薪1000元。

(中國時報)