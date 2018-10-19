交大副校長 低薪冷門沒人考 該關就關

2018年10月19日 04:11 中國時報 李侑珊 ／台北報導 ／台北報導

對108學年度碩博士班核定招生人數為0，當中不少校系屬國立頂大，教育部要求若3年招生表現不佳，將勒令停招，對此，交大副校長陳俊勳直言，「這是不可避免的趨勢」，招生績效不好系所，等學生逐漸畢業後，便會將博班系所或學程結束掉，以求辦學最妥善運用。

教育部裁定碩博班招生名額為0人校系，交大也榜上有名，其中包含加速器光源科技與應用博士學位學程等組，陳俊勳說，這類系所名稱有問題，雖提供獎學金，學生不了解授課與辦學方向，領域太冷門，當然沒人報考，「我們會檢討」。

陳俊勳坦言，國內學生不願攻讀博士班，主要仍在低薪問題，「台灣薪水一直沒進步」，這現象在人文社會領域尤其明顯，理工科博士生則要在畢業後熬一段時間，表現好的才可能找到教職或博士後研究工作；但對學校來說，校內資源須做妥善運用，「學校不是慈善事業」，招不到學生的碩博班、學程，「該關門就關門」，這是必然的路。

國內大學受少子化衝擊，加上財政挹注高教經費有限，成大研發長謝孫源認為，應將辦學做到「資源最佳化」，將招生人數、資源投入國內辦學績優的大學校系，或擁有競爭能量的研究項目，「把錢用在刀口上」。

謝孫源舉例，高教理工科系表現很不錯，像成大電機系博士班，每年都吸引很多新生報考，近年人工智慧、大數據熱門，其實大專校院可將招生成效不理想的系所員額，提供熱門科系，「把名額集中到一個池子作運用」。

至於招生不佳碩博班，恐面臨「關門」危機，謝孫源認為，招生人數掛零不見得是壞事，背後有許多因素可探究，停招並非最好做法，建議可採逐年減招方式進行，或鼓勵大學多進行國際招生，並逐年觀察系所招生情況，並研擬配套措施，這樣較理想。

(中國時報)