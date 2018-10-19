學者：防人才斷層 應幫精英找出路

友善列印
中國時報
／台北報導

教育部核定108年博士班招生名額，有113個博班名額0或1人，其中37個系組「掛蛋」，幾乎在倒閉邊緣。博班招生不佳，學者認為，問題在於就業前景不明，沒人敢念；然而再5年，台灣40歲以下的學術人才只剩一成多，存在銜接斷層，強調對於國家發展所需人才，應採精英教育，為其規畫好生涯出路。

博士班招生狀況不佳，輔大社會系教授戴伯芬認為，主因還是因畢業後無法找到正式工作，投資下去可能血本無歸，讓許多研究生紛紛打退堂鼓；因此，即使台大、政大近來都與中研院合作聯合培養博士生，提升獎助學金，但學生還是不買帳。

戴伯芬指出，生醫領域研究室一向大量使用博士後研究員，以協助新藥、治療法的研發，但科技部近來規定博士後只能做6年，便須轉往業界找機會，研究員路徑被堵住，缺乏從事研究機會，這種做法無異是對博班招生窘境落井下石。

戴伯芬表示，再過5、6年，台灣40歲以下學界人才只剩一成多，人才斷層就在眼前，學界實際上急需新陳代謝，因此，對投入就業市場困難的基礎學門，如數學、物理、化學等，國家應採精英教育，要培養就要幫他找到出路。

台大應用力學所教授王立昇認為，教育部或國發會應統整調查國家對高教人才的需求，並了解學生就讀博班意願，訂出適當名額；他說，博班招生不能浮濫，但國家有需求的人才也不能不夠，針對社會需求不高、但國家未來發展不可缺少的特殊人才，就該給予相當優惠條件，安排其未來出路。

至於教育部目前已對博士班名額限縮，戴伯芬說，念博班投資報酬率不佳，等到一般人早就不想念了，教育部才限縮，反應跟不上市場機制，重點還是應打開讓台灣人才走得下去的路徑。

(中國時報)

交大副校長 低薪冷門沒人考 該關… 北大清華國際交流 人人有機會

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。