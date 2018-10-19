學者：防人才斷層 應幫精英找出路

2018年10月19日 04:11 中國時報 游昇俯 ／台北報導 ／台北報導

教育部核定108年博士班招生名額，有113個博班名額0或1人，其中37個系組「掛蛋」，幾乎在倒閉邊緣。博班招生不佳，學者認為，問題在於就業前景不明，沒人敢念；然而再5年，台灣40歲以下的學術人才只剩一成多，存在銜接斷層，強調對於國家發展所需人才，應採精英教育，為其規畫好生涯出路。

博士班招生狀況不佳，輔大社會系教授戴伯芬認為，主因還是因畢業後無法找到正式工作，投資下去可能血本無歸，讓許多研究生紛紛打退堂鼓；因此，即使台大、政大近來都與中研院合作聯合培養博士生，提升獎助學金，但學生還是不買帳。

戴伯芬指出，生醫領域研究室一向大量使用博士後研究員，以協助新藥、治療法的研發，但科技部近來規定博士後只能做6年，便須轉往業界找機會，研究員路徑被堵住，缺乏從事研究機會，這種做法無異是對博班招生窘境落井下石。

戴伯芬表示，再過5、6年，台灣40歲以下學界人才只剩一成多，人才斷層就在眼前，學界實際上急需新陳代謝，因此，對投入就業市場困難的基礎學門，如數學、物理、化學等，國家應採精英教育，要培養就要幫他找到出路。

台大應用力學所教授王立昇認為，教育部或國發會應統整調查國家對高教人才的需求，並了解學生就讀博班意願，訂出適當名額；他說，博班招生不能浮濫，但國家有需求的人才也不能不夠，針對社會需求不高、但國家未來發展不可缺少的特殊人才，就該給予相當優惠條件，安排其未來出路。

至於教育部目前已對博士班名額限縮，戴伯芬說，念博班投資報酬率不佳，等到一般人早就不想念了，教育部才限縮，反應跟不上市場機制，重點還是應打開讓台灣人才走得下去的路徑。

(中國時報)