北大清華國際交流 人人有機會

2018年10月19日 04:11 中國時報 李宜秦 、 陳柏廷 ／綜合報導 ／綜合報導

博班招生狀況不佳，有博士生認為，讀到博士班後履歷難投，乾脆邊考公職、邊找工作。針對教育部長葉俊榮一再強調，教育部非常重視高等教育，博士生忍不住批評，若沒出國留學，在國內根本難找教職，「不相信本國博士又要養，自相矛盾」。

待業的陳姓博士生指出，畢業後四處應徵大學助教，遲遲無法錄取，只好準備高普考，他感嘆「當初大學畢業就該先考」，很後悔，只要求月薪3萬卻四處碰壁。

目前碩士學歷大學研究助理，薪水約3萬7、8000元，蕭姓博士生質疑，少有學校願另給「博士級別薪水」，博士只能領碩士生薪水。林姓博士生說，「土博士」在國內難找教職，只能留在校內做研究助理，「不相信土博士又要養土博士，如只要喝過洋墨水的，養博士幹嘛？」

對台灣如此現象，曾在北京清大美術學院讀博士，現為天津工業大學台籍教師的徐偉軒說，大陸高校資源還是較優。以清華、北大為例，讀博士學費幾乎全免，學生可專注研究，無後顧之憂。學校還提供獎學金，特別是給台生，他就領過多次獎學金。

「前往海外就讀，也考慮海外大學有很多國際交換及短期訪問機會」，徐偉軒強調，大陸一流大學跟國外知名大學合作的很多，可送學生出國研修，他就曾赴美短期訪學2周。他直言，這機會台灣部分學校有，但絕非每個學生都有，但北大、清華，基本是每個學生都有，這對博士生開拓國際視野有很大幫助。

目前在北京清華大學公管學院攻博士的羅鼎鈞說，985高校這幾年海歸教授比例年年增，學校也不定期邀知名國外學者、甚至諾貝爾獎得主到校演講，或擔任客座，都會讓學生在學習上跟國際快速接軌。

(中國時報)