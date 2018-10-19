世堅見風轉舵 不嗆韓改賭柯

2018年10月19日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 、 張立勳 、 張潼 ／綜合報導 ／綜合報導

韓國瑜（本報資料照片）

高市長選情激烈，台北市議員王世堅又發狂語，嗆聲國民黨參選人韓國瑜要贏是不可能的事，「這樣我真的又要去跳海了！」韓18日聞之笑說，「跳海有生命危險，只會鼓勵他跳愛河」；而陳其邁則妙回，當選市長也會請他跳海，但會先教他潛水，以免出事；王昨也見風轉舵說，柯文哲落選就剃光頭，一諾千金。

不信韓當選 跳海說改口

針對「祭品文」惹議，王世堅昨在臉書發文表示，他真的無法相信韓會當選，才說「那是無可能欸歹誌，安捏我真的又要去跳海？」畢竟看到這些假民調，心情就像跌落深淵，逆風高飛。

王世堅說，他並非高雄在地政治人物，根本無意在高雄選戰上打賭，也始終力挺陳其邁，並相信高雄、相信台灣。

不過，王世堅也強調，台北市不一樣，他已公開宣誓多次的打賭，11月24日台北市長柯文哲落選就剃光頭，一諾千金，誠信至上，他說到做到，「讓柯文哲落選，讓王世堅光頭。」

王逢賭必輸 被封真男人

王世堅是著名的逢賭必輸，過去曾誇海口，國民黨「八仙過海」就跳海、蔡英文落選高空彈跳、影片點閱率破百萬就剃秀髮，結果全盤皆輸，但他言出必行履行承諾，更被網友封為「真男人」。

前天王世堅上政論節目《鄭，知道了》斬釘截鐵說，韓國瑜要在高雄勝選是不可能的事，更笑稱「這樣我真的又要去跳海了！」他眼中的韓國瑜是「政治版的周星馳」，光靠一張嘴在天橋說書，講得天花亂墜來發洩社會集體沉悶。

韓憂心出事 鼓勵跳愛河

「老戰友」韓國瑜聽聞直說，「王世堅這個傻子，我絕對不會同意他這麼做」，畢竟跳海有生命危險，我當選只會鼓勵他跳愛河。此言一出，引發眾人哄堂大笑。

或許是擔心選民為了看王世堅跳海而票投韓國瑜，陳其邁昨受訪表示，對選情很有信心，當選市長後也會請王世堅跳海，不過要先教他潛水，「不然這種常常跳海，恐怕早晚有一天會出事」，請王世堅先把基本功夫學好。

對此，一向與王世堅不合的台北市長柯文哲直言，這是選舉噱頭，王以前也跳過海，且昔日王世堅曾嗆韓國瑜是流氓，惹得韓反嗆，若自己沒進看守所，王世堅要吞曲棍球，如今，韓的確沒被關，也讓柯文哲笑說：「他曲棍球倒是沒真的吞下去！」

(中國時報)