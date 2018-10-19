國民黨喻庶民對貴族 民進黨轟一中剝削

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中國時報
／綜合報導

高雄市農會理事長蕭漢俊代表的國民黨白派表態力挺韓國瑜，蕭漢俊說，農民「由下往上」的聲音難以忽視，更形容這是場「草鞋對皮鞋的選戰」；對手陳其邁陣營發言人劉世芳則反駁，農民挺韓程度沒有那麼高，多數農會還是支持陳其邁。

蕭漢俊18日表示，在農業為重的原高雄縣區，韓國瑜支持度不斷往上走，對手陳其邁反而步步下滑，他特別強調，今年高雄市長選舉與政黨關係不大，絕非藍綠對決的戰爭，而是「庶民對貴族」、「草鞋對皮鞋」的選戰。

他說，農產品過去10年幾乎沒滯銷，今年火龍果、香蕉、鳳梨卻接連滯銷，在韓國瑜當北農總經理的2016年時，年度每公斤平均蔬果價格比今年多9.5元，光是北農一市、二市，農民收入共短少65億，而全台其他交易市場，農民1年更少了400億。

「農民只求辛苦種的農產品賣得出去！」蕭漢俊說，原高雄縣是農業區，對農產品銷售的變化感受很深，過去民進黨長期執政，大家或許不敢表態，今年不滿的情緒都大聲喊出來了，大家相信韓國瑜的行銷能力，一定能解決高雄農業問題。

劉世芳昨天下午在台北開記者會回應表示，據她了解，目前高雄25個農會中，大概只有5個支持韓國瑜，「韓國瑜支持度沒有蕭理事長說的那麼高」，不過市長選舉本來就是兄弟登山各自努力，會予以尊重。

劉世芳說，蕭漢俊認為韓國瑜在北農任內對農民幫助很大，但高雄市自己成立的型農大聯盟，6年來產銷成長率非常高，去年整個產值已比前1年增加75％，成長速度六都第一，「所以哪些人可以真正替農業增加產值，相信農民眼睛非常雪亮」。

她認為，並非只要願意遵守所謂的「一中原則、九二共識」，然後把蔬果賣到大陸就是對農民好；過去農民、漁民所受到的剝削和破壞都是在一中原則下造成的，所以應該是把農產蔬果推到國際市場，不是鎖到中國大陸去。

(中國時報)

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