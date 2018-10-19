綠反併吞挺邁 藍造勢拱韓

高雄市議會民進黨團18日宣布，20日將與本土社團在世運大道舉辦「反併吞、護台灣、反介入、顧高雄」活動，至少號召萬人參加。（林宏聰攝）

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中國時報
／高雄報導

民進黨20日將在高雄辦「反併吞、反介入」活動，與喜樂島聯盟反併吞遊行南北呼應，並拉抬陳其邁選情；藍營則由白派領袖王金平號召，在原縣區鳳山、旗山、岡山各辦1場大型造勢挺韓國瑜，強調不跨區動員，展現最真實的基層聲音。

高雄市議會議長康裕成18日率民進黨團議員共同宣布，20日下午將在世運大道舉辦「反併吞、護台灣；反介入、顧高雄」活動，現場將與台灣南社、基督教長老教會高雄中會、壽山中會2018選舉後援會簽訂共同宣言。

康裕成說，這場選舉看到太多大陸介入的跡象，不管是祕密金援、網路滲透都是對岸的手段，目的是要併吞台灣，若國人不覺醒，前途堪慮；她也痛批，凡是用假民調、假消息獲得政權，就是假民主。

民進黨高市黨部主委趙文男強調，不允許大陸破壞，呼籲國人無論如何20日都要站出來參加活動，向大陸、國民黨表達要反併吞、反介入的決心，「這時沒站出來，恐怕以後就晚了！」

高雄市農會理事長蕭漢俊昨日則宣布，在白派領袖王金平號召下，決定本月26日在鳳山經武陸橋下、11月8日在大旗美區高美醫專操場、11月14日在大岡山河堤公園舉辦大型造勢，且堅持不跨區動員，參加者都是在地居民，「看到時多少人主動出來！」

蕭漢俊說，民進黨不必「抹紅」韓國瑜，因為兩岸的狀況大家都知道，長久以來貿易往來，經濟上與大陸本來就必須互相倚賴，百姓現只希望農產品不要滯銷，能賣到其他國家，維持價格穩定而已，太多意識形態已無法煽動多數選民。

(中國時報)

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