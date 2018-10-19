蘇煥智擬提告 黃陣營籲勿抹黑

2018年10月19日 04:11 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

無黨籍台南市長參選人蘇煥智18日指民進黨台南市長參選人黃偉哲在大創案涉及貪汙圖利，他決定割袍斷義，要求黃出面說明，否則提告。國民黨台南市長參選人高思博也表示，蘇煥智的質疑也是市民的疑問，黃偉哲有2條路可走，一是道歉退選、一是提告自清。黃偉哲陣營回應，選舉應回歸正面政策交流，別用負面選舉手法。

身為執業律師的蘇煥智昨以法律人角度，檢視黃偉哲與大創案的法律責任，表示痛心曾是自己助理的黃偉哲當上立委後悖離良心，大創弊案牽扯核災食品，讓他決定割袍斷義。

蘇煥智認為，黃偉哲在立委任內多次濫用「官威」，逼迫行政部門不行使應盡的公權力，將依法要審查事實才能核發許可的大創食品，變成只要廠商出具證明就可放行，是罔顧國人食安健康、濫權施壓的共犯，與當時的國貿局長楊珍妮共同圖利大創。

蘇煥智表示，為避免民進黨向黑金墮落，若黃偉哲與他的前國會辦公室主任曾碧珠、楊珍妮未提出合理說明，將對3人正式提告。蘇煥智以「細漢偷挽匏，大漢偷牽牛」比喻黃偉哲當立委圖利大創，如果當上市長，恐怕會「大創」台南的災難。

黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉表示，蘇煥智是執業律師，但非檢察官或法官，不該憑片段謠言自行審判，希望台南市長選舉能回歸到正面的政策交流，不要讓負面攻擊掩蓋政策討論。

(中國時報)