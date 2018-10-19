蕭漢俊自認坦蕩 要告吳子嘉

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中國時報
／綜合報導

高雄市農會理事長蕭漢俊日前表態挺韓國瑜，卻引來美麗島電子報董事長吳子嘉在政論節目上罵他是雙面人、挺韓是為創造更大交易籌碼，他一輩子做事坦蕩，絕不是雙面人，不滿被汙衊將提告；吳子嘉說，若蕭是藉提告來贏得韓的信任，他欣然接受。

吳子嘉日前在政論節目上提及，蕭漢俊「白天幫韓國瑜站台，晚上可能去跟民進黨做更大交易」、「上次王金平在幫連宋對阿扁的時候，他就是負責出賣連戰的作手」、「蕭漢俊哪裡是什麼樣高級人格，本來就是準備做交易用的」。主持人陳凝觀當時立刻打斷，追問吳子嘉：「你的意思是說地方派系是可以談生意的，是可以交換或交易的？」吳子嘉則反問：「他跟韓國瑜有什麼淵源？」似乎懷疑蕭漢俊表態力挺韓國瑜的動機。

蕭漢俊18日寫了封親筆簽名公開信對吳子嘉喊話說：「你賺通告費我祝福你，但不應該不查證就胡亂栽贓」、「以韓國瑜的風度，你到高雄他可以請你吃滷肉飯，林北的氣質是『吃稱飯』等你來交朋友」、「歡迎你來港都感受溫暖的交陪和堅強的意志」。

吳子嘉回應說，蕭漢俊當選農會理事長是因陳菊協助，呼籲蕭做人不要忘本，但他相信蕭在選前應該會「棄暗投明」，但蕭若是想藉由提告來贏得國民黨高雄市長參選人韓國瑜的信任感，那他會欣然接受。

(中國時報)

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