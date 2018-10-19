被綠起底 女子嗆要回國投韓

2018年10月19日 04:11 中國時報 柯宗緯 、 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜18日上廣播大談女性議題，現場邀請6位女性代表提問，針對職業婦女、育兒、老年、創業等問題，韓國瑜一一接招，但他直言「不敢把話講滿」，可以做到的才會說。對手陳其邁則於上月簽下「DPP姊妹幫誓言」，並發表社福、托育等婦女政策。

韓國瑜昨上Kiss Radio接受專訪表示，將老年人當成「親密的長輩」，重點是政府需善用社會資源，並結合宗教團體力量照顧鰥寡孤獨，堅信「十步之內必有芳草」，世上有許多善心的人會共同照顧老年人；主張回歸經濟繁榮、落實企業保障婦女育嬰假權利，可專心教育下一代等政策。

前天韓國瑜前往小港區參加平安宴，所到之處選民熱情以待，更有人力拱他「選總統」。韓納悶，「小港不是深綠的嗎？怎麼會這麼熱情！」議員參選人朱挺玗回應：「你來了一切都變藍啦！」

PTT一名女網友PO文指，住小港的母親興奮分享「最近都在流行韓國瑜」，最新民調韓還勝過對手，結果她竟被肉搜查出IP在泰國，一怒之下PO照推文「被黨工查IP，覺得好光榮」，更說11月一定要從泰國回來投韓。

陳其邁則於9月13日出席婦女後援會時，發表婦女政策，承諾將來市府局處正副首長女性比例要超過1/3，也會加強與女性及女權團體互動，另提供懷孕媽媽產檢車資補助，除到府坐月子外，也提供到府育兒、衛教服務，推動「托育一條龍」並設置更多公托、臨時托育，也會針對新住民母親提供友善福利。

(中國時報)