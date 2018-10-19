藍酸拔真牙裝假牙 綠轟扭曲

國民黨新北市長參選人侯友宜（前左）18日上午到永和區民治市場掃街拜票，與支持者自拍。（葉書宏攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

民進黨新北市長參選人蘇貞昌強打擴大假牙補助政策，新北市府18日大動作舉辦記者會，質疑蘇政策是變相鼓勵長輩裝假牙，國民黨新北市長參選人侯友宜也認為，顧牙齒比換牙齒更重要；蘇貞昌則回應，「老人家若有好牙齒，怎會用石頭打掉裝假牙呢？」

擴大假牙補助政策近來成為新北選戰焦點，蘇8月底時拋出政見，主張除現行低收及中低收入戶假牙補助，在排除綜合所得稅率20％以上富人的配套措施下，未來將加碼設籍新北65歲以上長者都能申請最高4萬元的裝設假牙補助。

侯主張顧牙齒卡重要

新北市府昨日上午舉辦記者會指出，新北市假牙補助政策金額和其他的縣市一樣，全口4萬、半口2萬，分別是針對60歲以上低收入戶、65歲以上中低收入戶及55歲以上原住民中低收入戶實施。

要照顧最需要的長輩

「這是政策選擇上的不同」，新北市府發言人張其強表示，新北市府免費假牙政策主張「針對最需要的，並且不能有任何名額限制」，而蘇貞昌所主張的除金字塔頂端的人口外，其餘統統都給，「這並不是社會福利政策的宗旨。」

張其強說，免費假牙補助對象應該在沒有錢裝假牙的長輩身上，而不是變相鼓勵長輩「拔真牙、換假牙」，或是有免錢的加減來裝；根據衛福部調查，全國無牙比率從2006年13.3％，至2016年攀升至42.3％，暴增3倍多，「難道不是政策鼓勵？」

「新北市永遠把長輩放在心中最重要的一塊！」侯友宜表示，世界衛生組織和進步的國家都認為顧牙齒比換牙齒更重要，真的比假的更重要，應該往這個方向，新北市這幾年都是往這個方向，而且效果非常好，近年來很多關心長輩的政策，以前老縣長沒做過的，像托老、共餐、銀髮俱樂部等。

綠營指把長者當賊防

蘇貞昌回應，他提出擴大長者假牙補助政策，也被扭曲意思，「老人家若有好牙齒，怎會用石頭打掉裝假牙？」蘇貞昌競選辦公室發言人黃韋鈞則說，相信新北市長者們都很有智慧，不會為了裝假牙去拔掉真牙，新北市府把長輩當賊來防的心態，非常荒謬。

(中國時報)

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