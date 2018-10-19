柯批恩將仇報 歹年冬搞肖郎

2018年10月19日 04:11 中國時報 張潼 ／台北報導 ／台北報導

《屠殺》作者伊森．葛特曼（Ethan Gutmann）日前來台，指控台北市長柯文哲涉入大陸活摘器官行為，16日再於西敏寺發表談話，稱自己原先認為柯是勇敢的人，但如今觀感已徹底改變；博仁綜合醫院心臟外科主任蘇上豪18日也到監察院針對相關情事，告發柯文哲。面對國內外「夾擊」，柯昨先嗆葛特曼「恩將仇報」，接著回應蘇上豪「小心被告」、 「歹年冬搞肖郎」。

蝴蝶蘭文創負責人吳祥輝取得《屠殺》中文版權，重炒柯文哲器官買賣等議題，日前還邀請葛特曼來台開記者會。

葛特曼2014年時曾稱讚柯願意具名接受訪問，提出大陸活摘法輪功成員器官等情事，是「十分勇敢」的人，但今年卻說，因為發現柯文哲明知此事，仍到大陸教有活摘器官嫌疑的醫師如何使用葉克膜，形同助長這股邪惡風氣，讓他對柯改觀，還稱柯是「騙子（liar）」。

針對葛特曼在台灣，甚至到英國西敏寺參加「中國強摘器官的第三次發布會」時一連串指控，柯文哲昨反批，「他為什麼不說我對他的觀感？」柯強調，人家找他幫忙，他通常願意幫忙別人，其實葛特曼只是要出一本書，一般人不會願意具名講故事，但「我說台灣有醫生去大陸換腎，不能變成是柯文哲帶病人去大陸換腎，這兩個實在差太多！」

柯文哲痛批，葛特曼這是典型的恩將仇報，英文發言是一回事，中文翻譯他看起來也都怪怪的，律師團會檢查，該處理就處理、該告就告，「他跑不掉！」

此外，蘇上豪昨投書媒體，稱柯及其競選辦公室始終以跳針方式回應相關指控，還說這些是選舉手段、試圖打擊重症醫療等，所以「柯市長逃得過我的提問嗎？你熬不到選舉結束的，本人因為你的態度，已將資料送往監察院告發。」

(中國時報)