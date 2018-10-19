蘇稱民調勝朱 侯指開心就好

2018年10月19日 04:11 中國時報 葉書宏 ／新北報導 ／新北報導

九合一選舉倒數計時，藍綠新北市長參選人18日再度隔空駁火，民進黨新北市長參選人蘇貞昌宣稱，他的民調遠遠超過現任市長朱立倫，「更不要講副市長！」侯友宜對此回應，「哎，是我在選舉耶！」並反酸蘇「他自己比得開心就好！」雙方硝煙味十足。

侯友宜昨日上午由立委林德福、陳鴻源、連斐璠陪同前往永和區民治市場拜票，在地里長們熱情送上菜頭、包子、肉粽，預祝順利當選，不少支持者爭相與侯握手、自拍，「凍蒜！」聲不斷。

蘇貞昌昨受訪表示，「雖然我沒當縣長已經13年，但是從歷次各家民調，都遠遠超過現任市長（朱立倫），更不要講副市長（侯友宜）！」很希望這個會做事的團隊回來，讓新北更新更好。

侯友宜聽聞蘇的談話內容先嘆了一口氣，接著無奈說，現在是他在選舉，蘇卻和朱市長在比，「他自己比得開心就好！」侯也補充說，自己在新北市7年多，和市府團隊作夥打拚，相信現在的進行式，絕對了解更多市政。

媒體詢問蘇貞昌公布行政院長賴清德助選廣告，綠營重兵助選新北，侯友宜對此表示，「從參選第1天以來，綠營不都是重兵嗎？」賴清德是蘇貞昌的大咖，而他的最大咖就是市民，只要大咖市民站在他這邊就沒問題。

對於民進黨祕書長洪耀福批評，侯友宜拿深澳當政治操作，蓋也反對，不蓋也反對，「只會這一題，其他市政議題都沒準備好！」侯友宜則說：「洪耀福的話從選舉到現在都聽聽就好！」

另外，新北市耕莘醫院18日舉行50周年院慶，侯蘇前後到場「王不見王」。

(中國時報)