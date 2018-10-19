籌辦團隊被疑偏綠 學生稱無色彩

2018年10月19日 04:11 中國時報 李侑珊 、 陳俊雄 ／綜合報導 ／綜合報導

多所大學學生會共同主辦的「雙北市長候選人青年論壇」，新北市確定取消。籌辦團隊指因藍營未明確答覆出席時間而作罷；籌辦團隊昨被起底，被質疑政治傾向偏綠，台大學生會會長吳奕柔強調，並沒有傾向於特定政治立場。國民黨陣營強調，侯的行程早在1個月前即排滿，經協調後仍因時間因素無法配合參加。

由台大、北大、東吳、政大等大學學生會及學生組織主辦的「雙北市長候選人青年論壇」，被網友質疑主辦的學生會當中不少人是「政治學生」，並且擁有綠營背景，其中被點名的包含台大學生會會長吳奕柔，因多次對台大校長遴選發表言論，被質疑偏向特定政治立場。

吳奕柔表示，單純由青年議題為主軸，邀請的雙北市長候選人包含各黨派，北市部分包含國民黨丁守中、無黨籍李錫錕、民進黨姚文智以及現任市長柯文哲。

外界質疑擁有綠營色彩，吳奕柔否認，「對於莫須有的罪名，無法接受」，至於她多次對外發表對台大校長遴選結果的看法，因此被貼上政治標籤，她強調是依照法律程序來表達說明，並沒有傾向於特定政治立場。

侯友宜競選辦公室發言人賴冠群強調，從未拒絕，也尊重學生會方面的安排；學生會10月初時曾與他當面協調一次，當時預計舉辦日期為10月底，之後都是持續透過通訊軟體聯絡，最終學生會挑選的舉辦日期為10月25、26日，但侯的行程早在1個月前即已排滿，幾經協調後仍因時間因素無法參加。

(中國時報)