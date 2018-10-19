姚謝小英整合戰力 撇不夠力挺流言

2018年10月19日 04:11 中國時報 郭建伸 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智日前接受專訪時直言，指蔡英文總統站台可以再更強一點，引發外界解讀是蔡不夠挺姚。但姚文智昨被媒體追問時，絕口不提類似言論，僅表示他感謝蔡總統整合黨內力量。

此外，因姚陣營近日與姚人多剛輔選時風格不同，外界也揣測姚人多是否還有在輔選上班？姚文智昨回應，「他有在上班」，且選舉步調是共同協調。

姚文智昨上午先公布經濟政策，強調當選後自己定位為「招商市長」，設立「國際招商辦公室」，並且與國際各城市舉辦論壇，不限於上海；下午則與鮮少露臉的太太潘瓊琦前往「228暨白色恐怖受難團體後援會」，因潘的祖父與叔叔也在白色恐怖時遇害，姚致詞時太太還一度情緒激動落淚。

媒體也問姚文智，20日在士林北投造勢時，是否希望蔡英文可以點名柯文哲？姚說，現任市長一定要接受檢驗，所以他不斷要求辯論、每隔幾天就檢驗柯的市政，但柯運用各種話術迴避他的質疑，請柯文哲好好回答問題。

此外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌推「會做事連線」，在28日的造勢還有找來桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、新竹市長林智堅，但外界質疑蘇獨漏姚文智，姚被蘇邊緣化？但姚文智昨回應，蘇團隊找的3位都是現任縣市長，但他只是立委沒有執政權，但他不放過機會反問，會做事連線為何沒邀請台北市長柯文哲？是否在講會做事的是民進黨縣市長，不會做事的是其他人？

(中國時報)