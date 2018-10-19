防堵假新聞 NCC將訂出查證SOP

在綠委要求下，NCC將在2個月內，訂定「新聞查證SOP」，提供廣電業者修訂自律規範的參考，圖為各家電子媒體SNG衛星轉播車一字排開。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

為防止「假新聞」流竄，通傳會（NCC）要帶頭「動起來」！NCC主委詹婷怡昨表示，廣電業者雖然都有自訂相關自律規範，但較為鬆散，NCC預計在今年內訂出比較理想的「新聞查證SOP」，透過公會予業者作為修訂自律規範的參考。詹更強調，希望業者「自立自強」，提振公信力。

幫助廣電業者自立自強

詹婷怡昨在立院交通委員會備詢，多位立委持續關注假新聞議題，更提出據Gartner研究，2022年「假新聞」數量恐怕會超過「真新聞」。詹受訪時透露，NCC在1、2個月內，將參考多方意見，提出較理想的「新聞查證SOP」。

根據NCC統計，目前15個新聞頻道及38個有製播新聞及地方頻道都有自律委員會，詹婷怡說，現在的自律規範是讓業者自己訂，但自訂的規則比較鬆散，沒辦法達到真正的新聞查證或平衡報導的目的。

詹婷怡直言，NCC決定訂出SOP，其實是在幫廣電業者提振公信力，當然整體措施的目標是防堵假消息流竄，「但說實話，作為廣電業者的監理機關，當然希望他們是被信任，不要像網路一樣被弄爛掉」。她無奈表示，可是如果有業者不自立自強，覺得這不重要，「那實在也沒辦法」。

要求媒體訂定更嚴自律

至於新聞查證落實情況，是否會列為廣電業者評鑑、換照的重要參考？詹婷怡語多保留，她說，不需要特別將此加入換照評鑑審核規定，業者如果一天到晚因為別的原因被處罰，或是沒有依照委員會對於內容與服務要求等，在審核時本來就會被扣分。

但是，NCC副主委翁柏宗在財政委員會答詢綠委蔡易餘時，頗為肯定地表示，NCC近期已找電視協會與衛星公會，請媒體訂定更嚴謹的自律規範，在引用消息時必須進行事實查證，否則未來會列入評鑑換照的參考。

(中國時報)

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