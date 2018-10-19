58.3％台灣人認同是中國人 創史上次高

請問您認為自己是不是「中國人」？

友善列印
中國時報
／台北報導

民進黨執政近兩年半，競爭力論壇18日公布最新民調，台灣民眾認同是中國人者，較4月調查激增6.4個百分點，達58.3％，創史上次高，否認是中國人者，驟降6.9個百分點，僅36.6％，顯示大陸端出惠台31項措施等政策，確有達到拉攏民心的效果。

台灣競爭力論壇從2013年起針對台灣人的國族認同進行追蹤調查，這次是由艾普羅民調公司在10月11、12日所做的調查。

根據民調，民眾被問到「覺得自己是不是中華民族的一份子？」87.3％回答「是」，6.8％回答「不是」；再問到「認為自己是不是中國人？」58.3％回答「是」，36.6％回答「不是」，另有5.1％回應不知道或無意見。

論壇執行長謝明輝指出，民進黨執政後各種「去中」動作不斷，兩岸關係低盪緊張，蔡英文就任總統後的2016年6月，中國人認同是46.8％，但此次調查，不僅較半年前增加6.4個百分點，達58.3％，創下近6年來的最高點，從17次調查來看，也僅次於2013年2月第1次調查的61.1％。

相對的，2016年6月調查，不認同是中國人者為45.8％，此次調查降至36.6％，較半年前則是減少6.9個百分點。

將「自己是台灣人，也是中國人」、「自己是台灣人，也可以是中國人」和「自己是台灣人，但不必否認是中國人」三種類別合併為「泛中國人認同」，更達64.9％，堅稱自己是「非中國人認同」者是29.5％。

與會的新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑也表示，2015年9月認同自己是中國人和不認同者，兩者差距不到1個百分點，當時是太陽花學運發生，也是國民黨上屆縣市長大敗的隔年。

此次調查則是在惠台31項措施、台灣居民證實施、關西機場事件之後。他認為，大陸採取「懷柔的軟性策略」較「軍事外的強硬策略」，在拉攏台灣民心上，更有效果。

(中國時報)

防堵假新聞 NCC將訂出查證SOP 登玉山揮五星旗 營建署將修法禁…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。