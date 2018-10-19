58.3％台灣人認同是中國人 創史上次高

2018年10月19日 04:11 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

民進黨執政近兩年半，競爭力論壇18日公布最新民調，台灣民眾認同是中國人者，較4月調查激增6.4個百分點，達58.3％，創史上次高，否認是中國人者，驟降6.9個百分點，僅36.6％，顯示大陸端出惠台31項措施等政策，確有達到拉攏民心的效果。

台灣競爭力論壇從2013年起針對台灣人的國族認同進行追蹤調查，這次是由艾普羅民調公司在10月11、12日所做的調查。

根據民調，民眾被問到「覺得自己是不是中華民族的一份子？」87.3％回答「是」，6.8％回答「不是」；再問到「認為自己是不是中國人？」58.3％回答「是」，36.6％回答「不是」，另有5.1％回應不知道或無意見。

論壇執行長謝明輝指出，民進黨執政後各種「去中」動作不斷，兩岸關係低盪緊張，蔡英文就任總統後的2016年6月，中國人認同是46.8％，但此次調查，不僅較半年前增加6.4個百分點，達58.3％，創下近6年來的最高點，從17次調查來看，也僅次於2013年2月第1次調查的61.1％。

相對的，2016年6月調查，不認同是中國人者為45.8％，此次調查降至36.6％，較半年前則是減少6.9個百分點。

將「自己是台灣人，也是中國人」、「自己是台灣人，也可以是中國人」和「自己是台灣人，但不必否認是中國人」三種類別合併為「泛中國人認同」，更達64.9％，堅稱自己是「非中國人認同」者是29.5％。

與會的新加坡李光耀公共政策學院訪問教授李允傑也表示，2015年9月認同自己是中國人和不認同者，兩者差距不到1個百分點，當時是太陽花學運發生，也是國民黨上屆縣市長大敗的隔年。

此次調查則是在惠台31項措施、台灣居民證實施、關西機場事件之後。他認為，大陸採取「懷柔的軟性策略」較「軍事外的強硬策略」，在拉攏台灣民心上，更有效果。

(中國時報)