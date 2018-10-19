登玉山揮五星旗 營建署將修法禁止

2018年10月19日 04:11 中國時報 張立勳 、 沈揮勝 、 張理國 ／綜合報導 ／綜合報導

台北市議員參選人鄭建炘15日登上玉山，高舉五星旗，大談政見、宣揚統一理念及支持兩岸中國人和平統一，不過上山期間一度被駐衛警阻擋，另有7名登山客拉起國旗與之抗衡，表達愛國訴求。鄭建炘強調下次一定升五星旗。

玉山國家公園管理處昨發表聲明反對，營建署也拉高層級回應，除了強調「維護行政中立拒絕政治性活動進入國家公園」，並說要修改「國家公園區域內禁止事項」，增列禁止攜帶、懸掛及放置政治性旗幟、禁止從事政治性活動。

15日凌晨，他帶著2個兒子往玉山出發，於清晨7時抵達排雲山莊，有2名駐衛警阻擋，不准他帶五星旗上山，幾經協調最後仍放行。

鄭建炘在臉書分享登上玉山高舉五星旗支持統一的影片和照片，慶祝中華人民共和國建國69周年，並表示希望兩岸中國人堅定基本尊嚴，不管民進黨或國民黨都拋棄了所謂的孫中山理念，看到日本人、美國人，完全忘了中國人的尊嚴在哪裡。

他說，希望兩岸中國人和平統一、兩岸中國人能夠富強，希望兩岸中國人對中華民族再復興，能夠和平統一。

鄭建炘強調，中華民國已經被民進黨、國民黨變成一個台獨的中華民國，現在真的捍衛中國的，只有中華人民共和國，「希望我們建立在中華人民共和國的體制下，復興中華民族，讓兩岸中國人有尊嚴、有錢賺，讓子子孫孫有未來」。

鄭建炘也說，下次登玉山，一定升五星旗唱義勇軍進行曲，誰來都不會給面子，有種就抓他去關，不然就罰他錢。

(中國時報)