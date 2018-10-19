樂意名字變動詞 唐鳳肯定言論自由

2018年10月19日 04:11 中國時報 楊孟立 ／台北報導 ／台北報導

行政院政務委員唐鳳的名字被引申為「網路監控」的代名詞，唐鳳昨受訪表示，很願意自己的名字被這樣使用，這代表大家對於言論自由的關心與肯定，也認同言論自由是台灣的最核心價值。

唐鳳昨天出席全球合作暨訓練架構「培養媒體識讀以捍衛民主」工作坊開幕儀式，媒體詢問，每次爭議事件都被點名，會不會覺得冤枉？唐鳳回應，大家可能知道「唐鳳」這名字變動詞了，「我不會覺得名字有商標不能用來去提醒彼此，大家藉這機會去表達對言論自由的關心與肯定，我完全同意。」

對於所謂「假新聞」，唐鳳表示，應要區分為爭議訊息、蓄意假消息、以及違反《刑法》或《選罷法》的犯罪行為，「我絕對不會用三個字來統稱三個不同的事情。」

唐鳳指出，「爭議訊息其實是一個邀請」，讓大家更能瞭解事實，如果能夠透過比較透明的參與方式，讓大家知道重要政策的形成過程，自然這些揣測、爭議訊息就能透過對話，讓大家知道真實狀況是如何。

如果是有組織蓄意破壞社會安定的假訊息，生成的土壤通常是因政府或各方太久沒針對爭議訊息回應或對話，以至於大家像在黑暗裡對話。

唐鳳說，民間社群有開發一款機器人名字叫「真的假的」，大家就可以把爭議訊息傳給機器人，機器人就會把本來在暗處的訊息放到明處，大家都可以看到，可以討論。其實很多刻意的假消息是建立在不能曝光的前提下，只要大家開始討論，新的受眾就不會覺得那訊息有強烈的號召力。

(中國時報)