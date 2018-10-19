最有感的司改《勞動事件法》完成初審

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中國時報
／台北報導

立法院司法法制委員會昨審查《勞動事件法》立法，將設勞動專業法庭，號稱「最有感的司改」；立法院朝野黨團有共識，特別加班把草案完成初審。

民進黨的召委周春米指出，儘管朝野有共識，但文字以及訴訟技術上仍待主管機關做修正，因此保留20條條文，希望在12月10日世界人權日之前三讀通過。

周春米表示，朝野黨團都希望《勞動事件法》能夠儘速通過，《勞動事件法》的主要目的在於減少勞工訴訟的障礙、裁判費減免、舉證責任的調整以及管轄法院的不同，希望維護勞工權益，減少勞工訴訟時的障礙，重要的條文朝野都沒有爭議。

勞動部勞動關係司長王厚偉表示，在管轄法院的部分，長期以來勞工都是比較弱勢，常常以公司所在地進行訴訟；《勞動事件法》則明定，勞工可在勞務提供地、公司所在地，乃至於任何分公司所在地，選擇何處去提告，反而是雇主沒有任何決定權，他一定要到勞工的勞務提供地提告。

王厚偉也指出，這次立法強化事前調解的功能，勞工比較弱勢，因此訴訟是越快完成越好，由勞資雙方的專業勞動調解委員協助法官，強化調解程序的強化，盼讓勞工可以在前置的調解當中得到權益滿足。

國民黨立委林為洲指出，該法有機會再明年元月就可以正式上路，朝野都很有共識，但仍有些條文還需要討論。比如國民黨就主張調解法官應該與後來訴訟的法官為不同人，這點還需要再協商。

(中國時報)

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