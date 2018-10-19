裝修宅一次到位 擄獲住客心

2018年10月19日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

繼低總價、小坪數成功搶攻年輕客群後，品牌建商更加碼推出精裝修服務，成功擄獲自住客的心。

如美宅建商精銳建設於單元二推出的「精銳雲」個案，日前甫落成交屋，66戶住宅在短短一個多月，已有近50戶入住，「點燈率」將近八成，超亮眼入住率備受各界矚目。

精銳建設專案經理朱自仁指出，「精銳雲」個案是美宅進化4.0版，從結構到內裝、從設計到施作都為住戶設想周全，徹底發揮每一分坪效。

而「大師精製宅」的規劃，讓「精銳雲」名家設計與細膩裝潢一次到位，不僅為住戶提供居住空間，更留心打造生活細節，正好符合近年來購屋趨勢，因此交出亮眼的成績單。

「大師精製宅」網羅譚精忠、許盛鑫、張清平3位國際級設計大師親自操刀，量身繪製六款不同的風格，替使用者貼心規劃，細膩程度業界絕無僅有。

大廳更採用W HOTEL飯店設計概念，挑高7米8，讓精品美宅擁豪宅氣勢，大廳LED牆面時尚俐落，大廳的藝術品「流星雨」，則是藝術家宋璽德作品，在燈光折射下，彷彿滿天星星般耀眼奪目。

「精銳雲」個案基地西側是新富綠園道、東臨25米龍富路，基地面積約1087坪，興建地上12層、地下2層大樓。戶戶建坪38坪、總戶數66戶，單純好住。

建築外觀為放射狀設計，戶戶都能擁有3面採光。公設包括健身房、多功能瑜珈室、KTV視聽室、Lounge Bar等，還有水景休閒跳島花園及室外展演台，為住戶打造綠意和水波環繞的美感生活。

至於品牌建商如雙橡園開發，更將住戶視為會員用心經營，不僅有五星主廚專業進駐社區，提供一日六餐服務，更推出量身客變服務，讓購屋者可依照實際需求與風格偏好，自由選擇搭配，量身訂做幸福宅邸。

而龍寶建設一貫化的精裝修豪宅，除了縮短客戶入住時程、提供高規格的建材與配備外，也體現建商最優的服務精神，難怪能口碑相傳，締造銷售業績。

還有近期受惠台鐵高架車站利多聚焦，成為房市亮點的潭子與太平區，也分別有主打含裝潢出售與客製化的首購型建案備受矚目。

如鄰近潭子站、台74線，位於興華一路上的「悅‧勝利」預售案，產品規劃36-38坪、純3房，含裝潢銷售，每坪約24~28萬元，吸引市場高度詢問。

?子區段最受矚目造鎮案「總太2020」，不僅主打區域最低價，每坪開價15.8-17.8萬元，更攜手歐雅系統傢具設計團隊，異業結盟為客戶打造全方位的客製化服務，提供住戶68折優惠方案。

從居家收納空間、管線規劃、建材挑選等一手包辦，根據尺寸及設計難易程度列表收費，價格透明公開，成功創造話題，目前銷售已破7成。

(中國時報)