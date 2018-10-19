瑞助送愛偏鄉 陪孩童成長

瑞助營造日前偕同中科扶輪社，遠赴南投縣中寮山區廣福國小，舉行「柑心琴願」亮點計劃捐贈儀式，學童也回贈畫作，場面溫馨感人。圖／黃繡鳳

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中國時報
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瑞助營造日前偕同中科扶輪社，遠赴南投縣中寮山區廣福國小，舉行「柑心琴願」亮點計劃捐贈儀式，讓學童能朝愛樂之路挺進。

中寮鄉是南投縣經濟較窮困之地區，廣福村更為偏鄉山區，交通來往不便，甚至公共資源極少。村內幾乎都為老年及年少人口，是需要社會關心與關懷的一塊區域。

瑞助營造因中科扶輪社結緣下，得知廣福村的小朋友，下課回家後便乏人照護，更別說是課後輔導、才藝培養。在家庭教育嚴重失衡不足的情況下，這些孩子極需要社會的關懷。

因此瑞助營造董事長張正岳親自日前率領瑞助營造團隊，以及中科扶輪社社友，一同深入了解廣福國小孩子們需求。

透過廣福國小提出的『柑心琴願亮點計劃』課後輔導需求，讓孩子們在放學後能透過學習，找到自身的興趣及才能。

廣福國小校長王勝輝表示，柑心琴願亮點計劃只是希望能夠讓孩子們在課後能夠有一個學習課餘之外的空間，一個快樂的學習環境。

他說，偏鄉資源不足，還好瑞助營造與中科扶輪社能慷慨解囊，瑞助營造捐贈十五萬元、中科扶輪社捐贈五萬元，共同支持柑心琴願亮點計劃的持續推動。

當天的捐贈活動，長面溫馨有趣，廣福國小學童表演口琴和陶笛迎賓，並大聲問候，博得滿堂彩。

瑞助營造董事長張正岳在致詞時也強調，廣福國小口琴拿到全縣口琴比賽第三名，孩子們琴藝精湛，希望這筆經費能充實設備，讓孩子們更上一層樓，有自信心和音樂涵養，未來發展更好。

他也以南投縣親愛國小璇樂園去年榮獲維也納國際青少年優勝，為台灣之光，勉勵孩子們往前進，找到人生的方向。

廣福國小學童也表示，他們的樂器有些老舊，諸如口琴螺絲掉了等問題，複管陶笛數量不足也限制音域，有了新樂器，會讓他們在演奏上更能得心應手。

瑞助營造自2010年開始，自發性的經營CSR，一直以來秉持著「取之於社會，用之於社會」的精神，年年支持弱勢團體。

除了多年不間斷的協助伊甸基金會庇護所修繕外，2015年也前往苗栗泰安鄉進行輔具站的公益修繕，社會重大事件亦用自身的專業即刻前往災區救援。

瑞助只希望能透過善的循環用心回饋社會，願能亮點每一個需要幫助的角落，讓世間更有愛，也希望能夠感動更多人，一同重視偏鄉教育。

(中國時報)

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