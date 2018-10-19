享受開闊視野 品味日灃印象

2018年10月19日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

繼「雲步采風」個案完銷後，日灃建設乘勝追擊於豐原區推出「日灃印象」個案，品味透天建築，總價只要1180萬元起，吸引自住客進駐。

日灃建設董事長張家駿表示，「日灃印象」個案地段優越，位於鎌村路271巷，周邊覆綠率高，為寧靜住宅區。海拔約二百公尺，空氣清新，視野景觀良好。

再加上國道4號豐潭段，即國道4號的延伸，明年即將完工，並在鎌村社區附近設一個潭子交流道，距離鎌村社區車程只有3~5分鐘，屆時，往南可接台74線，南來北往交通四通八達。

就生活機能部分，鎌村路上具有小型的商圈，便利商店、加油站、藥局等商家林立。

也可至豐原市區，公有市場、家樂福便利購豐南店、豐原醫院、豐原區公所、豐原戶政事務所近在呎尺，學區為當地明星學校豐田國小、豐南國中，相當好住。

他說，公司取得這塊寶地後，非常用心規劃產品。占地面積375坪僅興建15戶透天別墅。戶戶地坪23-32坪、建坪52-61坪，面寬5.05米以上，5房規畫，適合首購、首換家庭居住。

為了協助年輕人輕鬆住透天別墅，-「日灃印象」總價僅1180萬元起，相當於「市區大樓價」買透天，才能吸引自住客入主。

日灃建設董事長張家駿指出，該公司在民國95年成立後，分別於霧峰、草屯、員林、台中市北屯區等地，推出8個小而美幸福社區，達到叫好又叫座的目標。

今年地標建築「雲步采風」個案完銷後，更是客戶對公司的一大肯定。

張家駿認為，建築是一輩子的良心事業，他總是以自己要住的心情規畫產品。如「日灃印象」個案仍堅持戶戶主樹，社區植滿青楓、櫻花、黃花風鈴木等植栽，讓社區四季景觀皆美。

而三、四樓設計採光天井，讓家中每個角落都充滿陽光、空氣、水，向天借光、向地借位的藝術創作，日灃建築走的是一種原創的態度。

他說，喜歡旅行的他，當年看到建築大師萊特作品『落水山莊』時，心中無限震撼。

他認為，在人類悠久的建築歷史中，每塊土地都有其獨特的生命力，日灃建設珍惜每塊土地資源，也會用心規畫，打造住戶心中最美的幸福宅邸。

(中國時報)