牡丹與梅花 張德昌談建築

2018年10月19日 04:11 中國時報 黃繡鳳 文／

行事作風低調的建築師張德昌，此次應邀參加臺中市建築經營協會10月份大師講座，他以「牡丹與梅花-建築的兩種意境」為題，暢談從業以來的建築體驗。

臺中市建築經營協會理事長陳武華表示，張德昌建築師從業以來作品無數，更是豪宅一哥-聯聚建設的御用建築師。

近期更與半畝塘合作「若餘山」、「若山」個案，作品獲台灣建築獎入圍的肯定，其工作分享非常值得會員借鏡。

張德昌選擇牡丹與梅花兩款氣質迥異的花卉做為比喻，透露著在理想與現實的拉鋸中，作品仍淬鍊出優雅與堅定。

他指出，他是在求學階段與職場初期開啟了與西洋古典建築的因緣，在移居台中後，演化成建築設計職涯上的一種特殊經驗。

他提到，長期以來事務所參與完成的工作，呈現出兩種不同的建築意境。

其一借西洋古典風格，意圖呈現如牡丹花般華麗嚴謹的氣質，另一則是自由創作，希望能透露出似梅花般簡約清雅的詩意。

他表示，一路以來十分幸運能與傑出的業主及專業夥伴共事，更常常在充分的時間下，沉靜且專注地工作與反省。他希望所完成的建築與環境，都能安安靜靜地透露一份優雅與堅定。

張德昌建築師追求極致比例分割，線條有圓潤、有俐落，沒有一個角度可以把建築看盡。

他認為，建築是一種深奧而樂觀的作為，他深信透過持恆的鍛鍊，直觀感悟、平衡、邏輯理性，體驗感受先於建構理論，選擇克制進而展現毅力，終能沉澱出一種安靜的建築。

張德昌的古典建築作品已成為七期的地標建築，回顧過往，他鍾情的城市景觀反而是各種建築元素競逐的城市，豐富又有趣。

張德昌近年來也為大岩建設、以及私人住宅案設計不少現代建築，具有通透、極簡、內斂、綠化豐富等特色，並與與半畝塘建設合作規劃立體綠化豐富的大樓案，多元化發展。

(中國時報)