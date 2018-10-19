十邑設計瓶中信 好書傳千里

十邑設計大師王勝正（中）響應「蒲公英書席計畫」，以「瓶中信」在秋紅谷廣場傳遞書的種子。圖／黃繡鳳

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中國時報
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十邑設計設計大師王勝正響應「蒲公英書席計畫」，以「瓶中信」在秋紅谷廣場傳遞書的種子。

王勝正說，啟動「蒲公英書席計畫」的意義在於，民眾可在設有書席的公園綠地，隨意拿一本書閱讀，也可以交換自己喜愛的好書，藉此傳遞人與人之間最初的美好。

台灣豪宅推手-十邑設計以「瓶中信」充滿期待，聯繫不同世代、傳遞跨領域訊息的概念，延伸出「瓶中書」設計的主要理念。

十邑設計蒐集許多用過的寶特瓶，將它們一個個串連起來，做成拱橋的形狀，猶如一條知識的隧道，橫跨在台中市的版圖上。

並在其中隨意地放了台中29個行政區代表物品或故事，以一張書卷放入瓶中，捲動在地人文故事，讓讀書變成一種生活習慣。

設計大師王勝正說，這不是一件精美豪奢的訂製品，卻擁有最簡單又深刻的生活態度與理念。

因為『環保』本該是在日常生活中、設計上所努力的方向」。

「瓶中書」作品的呈現，幾乎沒有花到任何的費用，包括寶特瓶和鋼骨結構，都是以募集的方式取得。

以及利用自家員工的閒餘時間，手工切割每個瓶子、鎖緊每顆螺絲；再加入太陽能LED銅線燈串，就能在夜晚呈現如螢火蟲穿梭其中的效果。

「瓶中書–美好書席」的位置在秋紅谷靠近台灣大道與河南路的一方草地上，南來北往車輛和行人都能欣賞。

十月四日揭幕典禮，王勝正邀請MONSTER薩克斯風樂團、創造奇蹟的魔力宏魔術熱情站台支持，與各界嘉賓共度充滿詩意的愛閱時光。

他說，二個月前接到公園書席計畫召集人張清平設計師的邀約，馬上全體總動員進行腦力激盪。

瓶中書公園書席的書都是王勝正號召周遭好友所得，包括小王子等知名童書，是一座充滿愛心戶外知識庫。

十邑設計專屬打造的書席計畫場域，也將不定期安排音樂演奏和創意展演，打造一個文創與藝術的共享園地。

(中國時報)

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