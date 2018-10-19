泰落地簽11、12月免費 省2000泰銖

2018年10月19日 04:11 中國時報 王思慧 、 蔡致仁 ／綜合報導 ／綜合報導

泰國媒體報導，泰政府計畫於11月、12月對21個國家旅客，推出落地簽證免費，企圖拯救不斷下滑的旅客人次，台灣也是受惠國家之一，可以免除2千泰銖的簽證費。旅行業者表示，目前還沒收到正式公文，若消息屬實，大多旅客可能會選擇落地簽，恐怕最多要排隊4個小時。

入境恐排隊4小時

台北旅行公會理事長吳志健指出，已跟泰國經貿辦事處查證，確定11月要實施免落地簽，詳細實施細節還未公告。但以前泰國辦落地簽免費時，最長要排3、4個小時，對一般旅行社而言，可能會拒絕團客辦落地簽，怕耽誤旅行團行程時間。

特別針對挽回陸客

依泰媒體報導，此政策特別針對大陸觀光客，估計可讓來泰的外國觀光客達到4000萬人次。

因今年7月泰國一艘載滿大陸遊客的觀光船「鳳凰號」翻船，造成逾40人死亡，導致泰國近月來陸客大減，為了挽救觀光，泰國政府計畫讓陸客可以免簽或者是能享有更便利的簽證政策。

泰國簽證今年8月底原本打算漲價，泰國駐台辦事處原本宣布10月要漲手續費470元，後來因國內旅行社反彈取消。不過現在傳出泰國政府打算祭出新的免簽優惠，在11月、12月針對包括大陸和台灣等21個國家，推出落地簽免費，限制在泰國機場才有免費，若在自己國家仍要收費。

目前規定若個人前往泰辦處申請泰簽，費用維持1200元，名額不受限制；若民眾前往泰辦委外的VFS簽證中心辦理，不用排隊，費用則是1200元加上手續費470元。

赴泰辦則費用不變

若民眾委請旅行社代辦泰簽，則旅行社直接向泰辦申請，費用依然維持1200元。但旅行社向民眾如何收取代辦費，泰辦處則不介入，目前行情多為300元。

旅館商業公會全國聯合會召集人李奇嶽表示，目前還沒收到泰國駐台辦事處的公文，無法證實是否有此措施，若有明確消息會配合辦理，會繼續跟泰辦處確認；不過根據以往經驗，大多旅客都會選擇落地簽，但落地簽要準備證件和照片驗證，恐怕至少要排隊1小時才能辦理落地簽。

(中國時報)