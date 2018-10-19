圓夢推手 中信獲CSR影響力雙冠王

2018年10月19日 04:11 中國時報 趙靜瑜 ／台北報導 ／台北報導

中國信託文教基金會「LOVE＆ARTS夢想+圓夢工程」攜手各領域藝術導師深入偏鄉，用藝術開啟孩子視野，幫助他們敢夢、追夢、圓夢！

第一屆「LOVE＆ARTS夢想+圓夢工程」《山中排笛手》攜手排笛藝術家張中立深入花蓮部落，幫助小小排笛手圓夢，今年花蓮500位師生與張中立舉辦排笛音樂會，締造亞洲紀錄。由於《山中排笛手》扎根偏鄉有成，過程激勵人心，獲得第二屆CSR影響力獎「特優獎」與「最佳故事力獎」雙冠王。

「CSR影響力獎」由資誠永續發展服務公司、資誠教育基金會及坎城國際創意節台灣官方代表主辦，鼓勵企業在CSR專案融入創意，擴大影響力。今年評審團肯定中信文教基金會該計畫不僅將藝術資源帶入偏鄉，更延伸出街頭證照、特色教學、教師排笛社團等，讓影響力持續擴大。

中信文教基金會董事長馮寄台領獎時，把榮耀獻給勇敢追夢的部落孩子及無私付出的幕後推手，他表示：「在推動藝文公益的過程中，發現偏鄉的貧窮，不只是經濟的貧窮，更是夢想的貧窮！中信文教基金會致力偏鄉藝文教育，帶著藝術資源翻山越嶺、跨越城鄉，就是希望以藝術開啟孩子的視野，讓孩子的家成為追夢的起點！」

馮寄台董事長進一步強調，小朋友築夢的第一步，需要有心的企業拋磚引玉，「更需要藝術家、官方、學校共同攜手，夢想才能延續下去。」

花蓮排笛教育發起者謝展文老師表示，「很多偏鄉孩子沒有自信、更別奢談擁有夢想，但因為中信這個計畫，小朋友世界變大了，對孩子而言，學習排笛不只是學會一種樂器，而是創造了一個改變的機會。」

為持續擴大圓夢影響力，第二屆「LOVE＆ARTS夢想＋圓夢工程」《那麼會跳的夢》攜手世界知名的排灣族舞蹈家布拉瑞揚‧帕格勒法，在台東縣東河國小展開為期八個月的現代舞教學。

布拉瑞揚表示，他12歲時，受到林懷民老師啟發，立志成為舞者，「現在回到部落成立舞團，我一直有個希望，也許我在部落演出一百場、一千場，會讓一個『當年的我』，鼓起勇氣跟父母說『我要跟他一樣』！」

(中國時報)