黃翊《地平面以下》 探討戰爭悲歌

2018年10月19日 04:11 中國時報 李欣恬 ／台北報導 ／台北報導

耗時6年，國際知名編舞家黃翊結合舞蹈、影像、機械裝置與音樂等元素作品《地平面以下》日前在荷蘭世界首演，深獲好評，昨（18日）晚舉行台灣首演，同步呈現「原版」與「合唱團現場演唱版」兩種版本，探討戰爭生死悲歌。

甫獲十大傑出青年殊榮的黃翊，以台灣為基地，多年來都在歐洲巡演發展，他曾親見難民在歐洲流浪辛苦生活；周遭也有瑞士一位演出技術經理就收養難民小女孩，無私的舉動令他動容。黃翊說，感受這些對他衝擊很大，「從台灣看到的新聞事件，就這樣發生在我眼前，我開始思考，要怎麼讓身處安穩台灣，去關心那些遙遠地方的事？」

《地平面以下》從2013年開始在紐約創作，2014年，黃翊與旅德日本藝術家黑川良一合作，醞釀整體影像呈現方式。黃翊表示，「影子」可說是《地平面以下》的重要演出者，不管是投影、調整光源等都需要試驗許久，「影子代表舞者的靈魂本質，呈現舞者的潛意識，經由黑川良一設計的視覺效果，讓舞者和影子有所連結。」

《地平面以下》此次演出推出「原版」與「合唱團現場演唱版」，兩種版本除了選曲不同，在視覺上也有特別的安排。原版以3名舞者遊走在舞台與巨大的黑影間，藉樂曲的氛圍、空盪的舞台、投影的光影層次，呈現戰亂下無法反抗，只能默默承受的孤獨感。現場演唱版則加入荷蘭室內合唱團團員表演，詮釋難民與亡者，以巨大群體與孤獨個體形成對比。

台北表演藝術中心總監王孟超表示，台北表演藝術中心致力讓國內、外藝術家共同合作，激發彼此的創意，以成為亞洲共製中心為目標，「《地平面以下》就是國際共製的作品之一，該作是少數於歐洲地區舉辦世界首演的台灣作品，也讓台、荷、日三地有更深的文化交流。」 該演出將自即日起到21日演出，地點在台北城市舞台。

(中國時報)