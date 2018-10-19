黃翊《地平面以下》 探討戰爭悲歌

編舞家黃翊新作《地平面以下》，舞者與影子共舞，表現人們受到壓迫時所感受到的不安。（台北表演藝術中心提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

耗時6年，國際知名編舞家黃翊結合舞蹈、影像、機械裝置與音樂等元素作品《地平面以下》日前在荷蘭世界首演，深獲好評，昨（18日）晚舉行台灣首演，同步呈現「原版」與「合唱團現場演唱版」兩種版本，探討戰爭生死悲歌。

甫獲十大傑出青年殊榮的黃翊，以台灣為基地，多年來都在歐洲巡演發展，他曾親見難民在歐洲流浪辛苦生活；周遭也有瑞士一位演出技術經理就收養難民小女孩，無私的舉動令他動容。黃翊說，感受這些對他衝擊很大，「從台灣看到的新聞事件，就這樣發生在我眼前，我開始思考，要怎麼讓身處安穩台灣，去關心那些遙遠地方的事？」

《地平面以下》從2013年開始在紐約創作，2014年，黃翊與旅德日本藝術家黑川良一合作，醞釀整體影像呈現方式。黃翊表示，「影子」可說是《地平面以下》的重要演出者，不管是投影、調整光源等都需要試驗許久，「影子代表舞者的靈魂本質，呈現舞者的潛意識，經由黑川良一設計的視覺效果，讓舞者和影子有所連結。」

《地平面以下》此次演出推出「原版」與「合唱團現場演唱版」，兩種版本除了選曲不同，在視覺上也有特別的安排。原版以3名舞者遊走在舞台與巨大的黑影間，藉樂曲的氛圍、空盪的舞台、投影的光影層次，呈現戰亂下無法反抗，只能默默承受的孤獨感。現場演唱版則加入荷蘭室內合唱團團員表演，詮釋難民與亡者，以巨大群體與孤獨個體形成對比。

台北表演藝術中心總監王孟超表示，台北表演藝術中心致力讓國內、外藝術家共同合作，激發彼此的創意，以成為亞洲共製中心為目標，「《地平面以下》就是國際共製的作品之一，該作是少數於歐洲地區舉辦世界首演的台灣作品，也讓台、荷、日三地有更深的文化交流。」 該演出將自即日起到21日演出，地點在台北城市舞台。

(中國時報)

泰落地簽11、12月免費 省2000泰… 立委提案加熱菸納管 衛福部反對

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。