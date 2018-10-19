立委提案加熱菸納管 衛福部反對

圖為類似電子菸的「電熱式菸品」。（本報資料照片）吸菸有礙健康

友善列印
中國時報
、林周義／台北報導

國際菸商積極開發新型態產品，近年推出「加熱式菸品」，聲稱低溫加熱菸草可降低人體危害，無黨籍立委趙正宇提案《菸害防制法》修法，讓「加熱式菸品」合法化，但衛福部長陳時中表示，「一旦入法，等於可以引進」，對青少年危害可能更大，他指出，無論是電子菸、或是加熱菸等新興菸品，衛福部態度都是反對開放，並會盡速完成人體健康評估報告。

陳時中昨天到立法院衛福委員會進行「菸品健康危害探討及各種戒菸方式成效評估」專案報告，指出菸品是危害健康的頭號殺手，台灣10大死因中，有6個直接跟吸菸有關，4個跟吸菸間接有關，菸害在台灣每年造成至少2.7萬人死亡，每20分鐘就有1人死於菸害。而今年民意調查報告，高達75.4％的民眾贊成加強管制電子菸。

目前行政院提出的菸害防制法部分條文修正草案已在立法院完成一讀，修法條文除增訂電子菸定義外，也規定任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告。不過加熱式菸品並未納入條文。

立委王育敏詢問衛福部長陳時中，衛福部到底是否要將加熱式菸品納管？陳時中重申，衛福部的態度對電子菸、加熱式菸品都是反對，傾向不入法。

陳時中表示，加熱菸品是否納管，正反面報告都有，在不清楚對人體危害為何下，衛福部態度為「反對」。

(中國時報)

黃翊《地平面以下》 探討戰爭悲… 濫用抗生素 腸道菌相失衡 心梗死…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。