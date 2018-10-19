立委提案加熱菸納管 衛福部反對

2018年10月19日 04:11 中國時報 鄭郁蓁 、林周義／台北報導 、林周義／台北報導

國際菸商積極開發新型態產品，近年推出「加熱式菸品」，聲稱低溫加熱菸草可降低人體危害，無黨籍立委趙正宇提案《菸害防制法》修法，讓「加熱式菸品」合法化，但衛福部長陳時中表示，「一旦入法，等於可以引進」，對青少年危害可能更大，他指出，無論是電子菸、或是加熱菸等新興菸品，衛福部態度都是反對開放，並會盡速完成人體健康評估報告。

陳時中昨天到立法院衛福委員會進行「菸品健康危害探討及各種戒菸方式成效評估」專案報告，指出菸品是危害健康的頭號殺手，台灣10大死因中，有6個直接跟吸菸有關，4個跟吸菸間接有關，菸害在台灣每年造成至少2.7萬人死亡，每20分鐘就有1人死於菸害。而今年民意調查報告，高達75.4％的民眾贊成加強管制電子菸。

目前行政院提出的菸害防制法部分條文修正草案已在立法院完成一讀，修法條文除增訂電子菸定義外，也規定任何人不得製造、輸入、販賣、展示或廣告。不過加熱式菸品並未納入條文。

立委王育敏詢問衛福部長陳時中，衛福部到底是否要將加熱式菸品納管？陳時中重申，衛福部的態度對電子菸、加熱式菸品都是反對，傾向不入法。

陳時中表示，加熱菸品是否納管，正反面報告都有，在不清楚對人體危害為何下，衛福部態度為「反對」。

(中國時報)