濫用抗生素 腸道菌相失衡 心梗死機率大

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中國時報
／台北報導

中研院研究證實，濫用抗生素會導致腸道菌相失衡，進而影響免疫系統的修復功能，使心肌梗塞的死亡機率大幅提高，若結合「乳酸益生菌療法」，可望提高心臟受損後的修復功能，這項研究已於10月8日刊登於《循環》期刊（Circulation）。

中研院生物醫學科學研究所研究員謝清河團隊，對小鼠以抗生素清除小鼠腸道細菌後，再施行心肌梗塞模擬手術，發現小鼠死亡機率因而大幅提升，且其中多數死於心臟破裂。團隊進一步發現，箇中關鍵是少了腸道細菌的代謝產物──「短鏈脂肪酸」。

謝清河研究團隊指出，短鏈脂肪酸是腸道細菌行無氧發酵的主要代謝產物，也是維持免疫細胞功能的重要因子。心肌梗塞發生時會產生大量壞死細胞，這些細胞會誘發體內免疫反應進行修復，以維持心臟結構穩定。然而，如果體內缺乏短鏈脂肪酸，免疫系統的修復作用將受影響，因而提高死於心臟破裂的機率。

謝清河透過研究證實，存在人體內外的「人體微生物群」共有人體細胞總數的數倍之多，這些數量龐大的微生物與人體形成一種共生關係。使用抗生素後，部分菌種會被抑制，未被抑制的細菌群則乘機繁殖，進而引起菌相失調，使身體抵抗力下降。

謝清河指出，目前已知腸道菌相的平衡，與人體肥胖代謝疾病、自體免疫疾病、癌症與精神及神經退化等疾病皆有密切關聯，可視為人類維持健康重要的共生夥伴。

近來有部分研究文獻指出，腸道菌相的失衡與心血管疾病的發展有關，本次研究進一步破解其間作用機制。

(中國時報)

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