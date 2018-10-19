選前利多 汽機車強制險凍漲

2018年10月19日 04:11 中國時報 黃有容 ／台北報導 ／台北報導

選前又釋利多！金管會昨（18）日宣布2019年的強制汽機車責任保險保費確定不會漲價，不過，根據保發中心精算，建議2019年調漲4.38％，是近4年最高，但金管會表示，強制險特別準備金還夠，因此決議吸收，總計約1900萬輛汽機車獲得「凍漲小確幸」。

特別準備金還夠用

保險局副局長王麗惠表示，依據保發中心2018年度強制險費率精算報告的精算結果，在現行保險金額及費率水準下，汽機車整體純保費需調漲4.28％，在提報強制險費率審議委員會審議後，為避免調漲費率會增加民眾負擔，而且現行強制險特別準備金仍足夠因應等考量，決議2019年度費率不漲價。

強制汽機車責任保險已經連年建議調漲保費，但金管會連年吸收，金管會指出，從2015起到2017年，連續3年，保發中心依據強制險損失經驗資料，計算出的年度強制險費率精算報告中，精算結果都建議調漲至多3%的強制險保費，不過金管會都因特別準備金空間仍夠，年年都「凍漲」。

強制險自1998年1月1日開辦以來，保費從未調漲，甚至曾「加量不加價」，據金管會資料，2012年的保額從160萬調高至200萬，2013年保費則調降了0.6%。

20年理賠458萬人次

金管會表示，強制險實施至今20年，已有超過458萬人次獲得保險理賠；據統計，目前有效保單數量，汽車798萬輛、機車1127萬輛，這次凍漲保費，共計有約1900萬輛汽機車受惠。

金管會指出，未來仍會持續檢視實際經驗資料，檢討強制險保險費率，以健全強制險永續經營；也也提醒汽、機車的車主們要記得投保強制險，以免未投保而遭公路監理機關裁罰。此外，如未投保強制險又肇事，財團法人汽車交通事故特別補償基金在給付受害人補償金後，在補償金額範圍內，會依法向加害人追償。

(中國時報)