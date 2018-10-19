卓蘭鎮長選戰 雙詹捉對廝殺

卓蘭鎮長選舉「雙詹」對決，右一為尋求連任的詹坤金，左二為里長詹錦章。（陳慶居攝）

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中國時報
／苗栗報導

苗栗縣下屆卓蘭鎮長與大湖鄉長選舉，都是捉對廝殺的局面。全力尋求連任的無黨籍卓蘭鎮長詹坤金，面對也是無黨籍的新榮里長詹錦章挑戰；而現任大湖鄉長胡娘妹已獲國民黨提名競選連任，將與本屆連任失利的前鄉長陳永福再度對決，陳能否報一箭之仇？尚待觀察。

詹坤金行銷水果 拚連任

水果王國卓蘭鎮下屆鎮長選舉，確定由「雙詹」對壘。其中，詹坤金曾任苗栗義警大湖中隊長、第17屆的卓蘭鎮代會主席、第18、19屆代表，連任2屆的卓蘭鎮老庄社區發展協會理事長，參與地方社團維持密切關係。

詹坤金曾以83票飲恨輸給前任鎮長詹明光，在2014年捲土重來如願當選，4年來開拓資源發展地方、行銷在地水果，另針對新環境差異再提出系列政見爭取鄉親支持，對連任之戰審慎樂觀，也具現任優勢。

詹錦章服務里鄰 固基層

新榮里長詹錦章，曾任鎮農會常務監事和理事長，本身是土生土長在地農民，他在農會系統有深厚基礎，加上連2任里長服務里鄰，希望水到渠成，將卓蘭水果王國美名推向國際，訂定政策保護好水質，把適合栽種水果的土壤和氣候發揮最大效益。

大湖鄉上屆對決再交鋒

大湖鄉長選戰，國民黨提名現任的胡娘妹，對手陳永福也曾經是資深黨員，本屆競選連任時以1100多票之差敗給胡娘妹，陳永福此次以無黨籍身分登記，兩軍再交手，上演「王子復仇記」。

胡娘妹早期是基層黨工人員，經過考試及優異表現，一路升遷為專員、視導、主任及組長等職務，也曾任1屆鄉民代表，4年前投入鄉長選舉，險勝陳永福，上任後戰戰兢兢，與農政單位攜手打響草莓王國名號。

陳永福長期為民喉舌，當過4屆代表、1任主席和1屆鄉長，本屆競選連任敗北，但期間在地方相當活躍，帶領慈愛基金會奔走幫助弱勢，他發願此次捲土重來如順利當選，要擴大服務鄉親層面，捐出薪資投入弱勢、老人福利及長照等。

(中國時報)

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