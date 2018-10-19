彰化縣長3選將 各闢戰場

國民黨彰化縣長參選人王惠美（前左二）18日帶著彰化鄉親北上國發會抗議，質疑國發會取消審查彰化鐵路高架化計畫是受到行政干預，阻礙彰化發展。（郭吉銓攝）

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中國時報
／彰化報導

彰化縣長選戰越演越烈，18日參選人各闢戰場，無黨黃文玲質疑王惠美曾替大統黑心油關說；王惠美不予理會，逕行揮軍北上，到國發會抗議民進黨用行政程序阻饒彰化鐵路高架化；彰化縣長魏明谷則到大成國小幼兒園和小朋友、家長互動，說明新啟動的幼兒加碼補助政策。

王惠美北上 抗議國發會

王惠美痛批，國發會主委陳美伶主委打臉行政院長賴清德，原本排定審查會突然取消，18日和百餘名彰化鄉親專程北上到國發會抗議，要求國發會說清楚審查會取消到底是行政怠惰？還是政治力介入？彰化鐵路高架化何時要審查？

黃質疑王 替黑心油關說

黃文玲則質疑王惠美曾替大統黑心油廠關說，要求王3日內向鹿港天后宮發誓，王惠美若敢發誓，她就要喝下3杯黑心油。王惠美則說，高振利官司已定，人也入監服刑，舊案新炒，毫無意義，不想隨之起舞。

針對王惠美質疑政治力介入干預行政，阻撓彰化發展，縣府工務處長林漢斌18日接受議員們質詢，表示收到國發會通知鐵路高架化資料尚未補齊，將擇期召開，只是延期，並非不召開。

魏明谷談新政 補助加碼

縣府表示，公共建設有既定的法定程序，從評估、規畫、預算編列，到工程設計和執行，都有明確規定，不是憑空而來。縣政交通政策打造30分鐘生活圈為目標，推動「三橫、三縱、三鐵、三橋」，逐步完善公路和軌道系統，彰化市鐵路高架化一定會做。魏明谷承諾，審查日期確定，會請假去參加。

(中國時報)

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