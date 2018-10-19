讓雲林更好 李進勇聚焦高齡醫療

李進勇(中)舉行「雲林更好」願景政策發表，提出雲林未來發展的重點產業之一是高齡化照顧產業。（周麗蘭攝）

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中國時報
／雲林報導
前立委徐中雄（右）為雲林縣長參選人張麗善站台，送張自行研發的伸縮拐杖，並預知張會當選。（許素惠攝）

雲林縣長李進勇18日舉行「雲林更好」願景政策發表會，他表示，高齡照顧工作產業化最有條件發展的就是雲林縣，目前正與台大醫院共同爭取設置「國家級高齡醫療健康福祉研究中心」。國民黨雲林縣長參選人張麗善撞傷膝蓋，前立委徐中雄18日送她自行研發的伸縮拐杖，縣內身心障團體也來相挺。

牽手台大 設國家級中心

李進勇表示，雲林只作為「農業首都」是不夠的，就任4年來積極開闢新工業區，目前已與台糖已經達成開發溝壩農場100公頃成為工業區的合作共識，正規畫中，雲林縣不論天然條件、公共設施、交通區位，都是值得投資設廠的地方，未來將引進低汙染 低耗能產業。

李進勇說，另外一個重點是高齡照顧產業，高齡化社會越來越嚴重，老年人的照顧非常重要，長久之計是把高齡照顧工作產業化，最有條件的就是雲林，縣府正與台大雲林分院積極爭取，設置國家級高齡醫療及健康福祉研究中心，地點在台大虎尾校地。

國民黨縣長參選人張麗善則有前立委徐中雄前來打氣。徐中雄指出，他在立委任內提出許多有關弱勢的法案，張總是二話不說地連署力挺，雲林需要像張一樣關心弱勢的人當縣長，自己曾是全國唯一拄枴杖的候選人，也曾是全國最高票當選的立委，現在他看到唯一坐輪椅的參選人就是張麗善，小時候他被叫做「囝仔仙」，可以預知未來，預料張一定會當選。

照顧身心障 喊出全方位

張麗善表示，腳傷這些日子更能感受身障者的不便，很認同徐中雄提出的身心障安養信託的構想，而復康巴士數量不夠，當選縣長會再增加，還有身心障就業、無障礙空間全面建置等，要全方位照顧身心障者。

(中國時報)

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