韓籲打乾淨選戰 藍徵外場監票員

2018年10月19日 04:11 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

高雄市長選情緊繃，國民黨參選人韓國瑜18日隔空呼籲高市代理市長許立明善盡看守政府責任，辦場公平公正的選舉，做台灣民主自治史典範；對此，民進黨參選人陳其邁反批有作票、買票前科的，應該是過去的國民黨，呼籲對手別栽贓。

協助數人頭 降低爭議

國民黨議會黨團總召許崑源表示，過去1823個投開票所選務人員都由藍綠政黨推薦，但今年考量另2位無黨籍參選人蘇盈貴、璩美鳳，因此選務員分配要分成4份，等於有些投開票所可能沒有國民黨的代表，「搞到民心惶惶！」

黨團書記長陳美雅指出，國民黨為求選舉公平、公開，特別號召外部監票志工，在投開票所外協助計算投票人數，降低發生爭議的機會，有意願的民眾可向高雄市黨部或黨籍議員參選人服務處洽詢。

韓國瑜則直接呼籲代理市長許立明，身為2個月後就要交接的看守政府，對高雄最後一個貢獻就是保證選舉公平公正，如果出任何問題，造成社會輿論軒然大波，甚至強烈懷疑選舉不公正，代理市長責無旁貸。

陳諷國民黨 才有前科

他說，國民黨這場記者會要求很卑微，就是期待一場乾淨、公平公正的選舉，這也是市民所期待的，拜託市府要堅定信念辦場公正無私的選舉，成為台灣民主自治史上的典範，「就像我們堅持1瓶礦泉水，打場乾淨的選戰一樣」。

對於國民黨的訴求，市府不回應，陳其邁反批過去國民黨不會買票就不會當選，另外有作票前科的也是國民黨，所以他希望對手在選舉過程中應該不要抹黑、不要造假，維持公正的選舉，別再說一套做一套，或用栽贓式的攻擊，他覺得沒有必要。

(中國時報)