台積電二度調降下修至6.45％ 全年美元營收

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中國時報
／台北報導

晶圓代工龍頭台積電昨（18）日召開法人說明會，受惠於7奈米及12奈米產能開出，抵消加密貨幣挖礦運算特殊應用晶片（ASIC）訂單減少壓力，第四季營收可望創下歷史新高，法人預期單季獲利將上看千億元。不過，台積電仍二度調降全年美元營收預估，由先前預期的年成長7～9％下修至6.45％。

台積電8月初受到電腦病毒影響晶圓產出，第三季合併營收季增11.6％達2,603.48億元，較去年同期成長3.3％，為季度營收第三高，平均毛利率達47.4％，營業利益率達36.6％，均符合預期。

累計台積電今年前三季合併營收達7,417.03億元，較去年同期成長6.0％，平均毛利率48.5％，營業利益率達37.3％，歸屬母公司稅後淨利達2,511.79億元，較去年同期成長3.0％，每股淨利9.69元。

邁入第四季，台積電預估第四季美元營收將達93.5～94.5億美元之間，以新台幣兌美元匯率約30.8元的假設下，新台幣營收將達2,879.8～2,910.6億美元之間，較第三季成長10.6～11.8％，可望創下季度營收歷史新高。不過，全年美元營收年成長率預計再下修至6.45％，但全年新台幣營收將首度突破兆元大關、來到1.03兆元規模，符合創辦人張忠謀先前預期。

(中國時報)

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